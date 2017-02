Itaú tem lucro recorrente de R$ 22,150 bi em 2016, 7% menos que em 2015

Maior banco do país, o Itaú Unibanco anunciou nesta terça-feira (7) que obteve lucro líquido recorrente de R$ 22,150 bilhões em 2016, resultado 7% inferior aos R$ 23,816 bilhões de 2015. Já o lucro líquido contábil foi de R$ 21,567 bilhões no ano passado, um recuo de 8,23% frente aos R$ 23,343 bilhões de 2015.

No quarto trimestre de 2016, no entanto, o ganho foi de R$ 5,817 bilhões, ante R$ 5,595 bilhões no trimestre anterior e R$ 5,715 bilhões no mesmo período do ano anterior.

O banco também informou que mudou a prática de pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio da empresa, que passa a ser de 35% a 45% do lucro líquido consolidado recorrente nos próximos exercícios.

O Conselho de Administração aprovou a declaração de JCPs complementares do exercício de 2016 no valor de R$ 0,77540 por ação, equivalente a R$ 4,3 bilhões (líquidos de imposto de renda). Os JCPs complementares serão pagos em 3 de março de 2017, com base na posição acionária final do dia 20 de fevereiro de 2017 e com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,65909 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos.

Os JCPs aprovados e divulgados pelo Conselho em 9 de dezembro de 2016 no valor bruto de R$ 0,47140 por ação (líquido de R$ 0,40069 por ação), também serão pagos em 3 de março. Dessa forma, o total de JCPs a ser pago em 3 de março, líquido de imposto de renda, será de R$ 1,05978 por ação.

Somando o montante já distribuído durante o ano de 2016 com o montante que será distribuído em 3 de março de 2017, os acionistas devem receber R$ 1,5789 por ação (líquido de imposto de renda) que totalizam R$ 10,0 bilhões de dividendos e JCPs, valor esse que equivale a 45% do lucro líquido consolidado recorrente do exercício de 2016, o que representa um aumento de 36,9% em relação ao exercício de 2015.