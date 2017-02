Bovespa fecha em alta nesta terça-feira

O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta nesta terça-feira (7), após fechar em queda de 1,48%, aos 63.992 pontos na véspera. Na semana anterior, o recuo foi 1,63%, empurrada pelas perdas das empresas com maior peso no índice.

Impulsionada pelos fortes ganhos das ações do Itaú Unibanco, após a divulgação do resultado trimestral do banco, e com a recuperação nos papéis da Vale, o Ibovespa fechou com alta de 0,32%, aos 64.198 pontos.

Às 10h59, o índice subia 1,12%, aos 64.707 pontos.

Às 14h10, o Ibovespa tinha alta de 0,93%, aos 64.588 pontos.

Já o dólar fechou em queda ante o real. A moeda norte-americana virou o resultado positivo e encerrou a sessão desta terça-feira no vermelho, com o mercado de câmbio na expectativa de ingresso de recursos no país com as recentes captações de empresas brasileiras no exterior.

Durante a manhã, a moeda atuou em sintonia com um ambiente de maior aversão ao risco devido às tensões sobre as eleições na França e na Alemanha.

A moeda norte-americana caiu 0,28%, a R$ 3,1172 na venda.

Às 10h59, o dólar avançava 0,35%, a R$ 3,1266 na venda, depois de terminar na véspera praticamente estável, a R$ 3,1260.

Às 14h11, a moeda tinha alta de 0,48%, a R$ 3,1307.