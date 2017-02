Bolsas da Ásia encerram pregão em baixa, diante de incertezas políticas na Europa

As bolsas da Ásia encerraram o pregão desta terça-feira (7) influenciadas pelo pessimismo visto ontem nos mercados de ações no mundo todo em meio a crescentes dúvidas na política europeia, com a candidatura de Marine Le Pen na França.

Le Pen é líder da extrema-direita do país e defende que a França abandone o euro. Além disso, as políticas do presidente dos EUA, Donald Trump, gera preocupações sobre o comércio global. O mercado espera medidas concretas de incentivos fiscais da Casa Branca.

Na China, o índice Xangai Composto teve recuo de 0,12%, a 3.153,09 pontos, já o menos abrangente Shenzhen Composto ficou estável, com ligeiro recuo de 0,02%, a 1.927,17 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng caiu 0,07%, a 23.331,57 pontos. Em Tóquio, o Nikkei cedeu 0,35%, a 18.910,78 pontos.

Em outras partes do sudeste asiático, o sul-coreano Kospi recuou 0,12% em Seul, a 2.075,21 pontos. O filipino PSEi caiu 0,44%, a 7.262,64 pontos. Já o Taiex subiu 0,17% em Taiwan, a 9.554,56 pontos.