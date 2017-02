'WSJ': Expectativas de crescimento divergentes podem unir política de juros de Trump e Yellen

Matéria publicada nesta segunda-feira (6) pelo The Wall Street Journal conta que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acha que pode fazer a economia crescer a uma taxa de 4% ao ano. Janet Yellen, presidente do Federal Reserve, o banco central americano, espera que ela cresça pouco mais de 2%. Isso parece uma receita para uma rota de colisão. De fato, a dicotomia poderia ajudar a manter a paz entre um presidente sedento por crescimento e um banco central preocupado com a inflação. O motivo é que Yellen irá definir a taxa de juros de acordo com a sua estimativa, não a de Trump, e se a previsão dela estiver certa, as taxas de juros não vão subir muito.

Journal analisa que a minuta divulgada pelo Fed na quarta-feira ressalta esse ponto. Como esperado, o Fed deixou sua taxa de juros de referência inalterada entre 0,5% e 0,75%. Mais importante, ele deu sinal de que não tem pressa em elevar a taxa de novo. Em dezembro, as autoridades do Fed indicaram que poderiam elevar as taxas três vezes este ano e não há indicação de que esse número possa ser maior. A partir das suas últimas projeções, do mês de dezembro, as autoridades do Fed esperam um crescimento de apenas 2,1% em 2017. A minuta divulgada esta semana destaca o aumento da confiança do consumidor e das empresas desde a eleição de Trump, em novembro. Mas as autoridades temem estarem exagerando nas suas interpretações sobre a confiança das empresas. Elas querem ver as companhias de fato agirem conforme essas interpretações. “Começos falsos têm sido vistos repetidamente nesta expansão”, observa Krishna Guha, analista político da consultoria e firma de investimentos americana Evercore ISI.

Segundo a reportagem, no entanto, as apostas dos investidores na chamada “Trumpflation” parecem ter atingido o ponto máximo. O mercado acionário e o rendimento dos títulos de dívida dos EUA parecem ter atingido um limite desde meados de dezembro. O dólar se desvalorizou. Roberto Perli, da firma de pesquisa americana Cornerstone Macro, acredita que os mercados estão esperando uma alta modesta do crescimento este ano, fruto dos planos tributários de Trump. O comportamento divergente entre o rendimento dos títulos do Tesouro americano de 10 anos e 30 anos pode ser interpretada da mesma forma. Não há pressão inflacionária sobre o Fed. Nos últimos meses, o núcleo da inflação (que exclui os preços dos alimentos e dos combustíveis) tem ficado estável pouco abaixo da meta de 2%, usando a medida preferida pelo Fed.

O diário norte-americano aponta que a essa altura, as autoridades do banco central americano não têm uma visão clara de como a política fiscal vai se desdobrar. Ainda assim, se as expectativas básicas de apenas uma alta modesta no crescimento se concretizarem, é difícil imaginar porque o Fed mudaria seus planos ou porque os mercados reagiriam com uma onda de vendas. Os rendimentos dos títulos já foram levados em consideração nas projeções do Fed de elevação gradual dos juros. Ao contrário de outros presidentes recentes, Trump provavelmente não sente remorsos sobre seus comentários quanto à independência do Fed. Se ele não conseguir que a economia cresça 4%, ele deve culpar Yellen. E mesmo que Yellen eleve pouco os juros, como é sua expectativa atual, dificilmente isto criaria um caos econômico ou nos mercados capaz de abalar Trump.