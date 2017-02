'Iran project': Presidente do Irã quer estreitar relacões bancárias com Brasil

O presidente iraniano Hassan Rohani destacou a necessidade de Teerã e Brasília facilitarem suas relações bancárias em uma tentativa de impulsionar o comércio entre eles, de acordo com matéria publicada pelo Iran project nesta segunda-feira (6).

"A República Islâmica do Irã não considera nenhum obstáculo para o avanço das relações com o Brasil", disse o presidente Rouhani no domingo em uma reunião em Teerã com o novo embaixador do Brasil para o Irã Rodrigo de Azeredo Santos.

O presidente iraniano Hassan Rohani destacou a necessidade de Teerã e Brasília facilitarem suas relações bancárias em uma tentativa de impulsionar o comércio entre eles

"O Irã acredita na importância de uma boa relação com o Brasil, como um grande país com uma considerável economia na América do Sul", disse ele.

O presidente ressaltou que não medirá esforços para facilitar as relações bancárias entre os dois países e manifestou esperança de que estes laços ganhariam sério impulso em vários campos, em particular, na economia.

O diplomata brasileiro, por sua vez, enfatizou que seu governo considera o Irã como um parceiro confiável e está procurando se adequar a suas leis econômicas.

> > Iran’s President Urges Closer Banking Ties with Brazil