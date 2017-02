Dólar fecha perto da estabilidade nesta segunda-feira 

O dólar fechou perto da estabilidade em relação ao real nesta segunda-feira (6). Os investidores mantêm a expectativa por ingressos de recursos após recentes captações de empresas e acompanhando o movimento da moeda norte-americana ante algumas divisas de países emergentes.

A moeda norte-americana subiu 0,08%, vendida a R$ 3,126.

O mercado mantém a expectativa sobre qual será o próximo passo do Federal Reserve, banco central norte-americano, em relação à política monetária no país. E mais uma vez, o Banco Central brasileiro não anunciou qualquer intervenção no mercado de câmbio local.

Às 10h20, a moeda norte-americana caía 0,14%, vendida a R$ 3,1131.

Às 14h08, a moeda tinha alta de 0,12%, a R$ 3,1211.

Na sexta-feira (3), o dólar avançou 0,05%, vendido a R$ 3,1235. Em 2017, o recuo acumulado é de 3,88%.

Bovespa

A bolsa de valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda nesta segunda-feira (6), após cair 1,63% na semana passada.

O pregão fechou com queda de 1,39%, aos 64.047 pontos.

As ações da Petrobras e do Bradesco ajudavam a puxar o índice Ibovespa para baixo neste pregão. A Vale também caiu, em mais um dia de queda do aço e minério de ferro na China. A cautela no mercado também tem influencia do campo político, com expectativa das potenciais repercussões de delações no âmbito da Lava Jato.

Às 10h35, o Ibovespa, principal indicador da bolsa, tinha queda de 0,05%, aos 64.923 pontos.

Às 14h07, a bolsa tinha queda de 0,48%, aos 64.642 pontos.