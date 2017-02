Bolsas da Ásia fecham pregão em alta, após ações de Trump

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão em alta nesta segunda-feira (6), após o presidente dos EUA, Donald Trump, assinar decretos para começar a reverter restrições ao sistema financeiro do país, nesta sexta feira.

O ato impulsionou as ações de bancos negociadas em Nova York. O otimismo dos mercados também surgem em meio aos dados do mercado de trabalho norte-americano.

O índice Xangai Composto registrou alta de 0,54%, a 3.156,98 pontos, já o menos abrangente Shenzhen Composto teve ganhos de 0,93%, a 1.927,57 pontos, na China. Em Hong Kong, o Hang Seng avançou de 0,95%, a 23.348,24 pontos.

No Japão, os papéis do setor financeiro seguiram o movimento visto em Wall Street, ajudando o Nikkei a fechar em alta de 0,31%, a 18.976,71 pontos.

No restante do continente asiático, o índice sul-coreano Kospi teve alta de 0,22% em Seul, a 2.077,66 pontos. Em Taiwan, o Taiex ganhou 0,87%, a 9.538,01 pontos, e em Manila, o filipino PSEi teve alta de 0,94%, a 7.294,40 pontos.