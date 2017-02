Snapchat se prepara para ser cotado na Bolsa de Valores

A Snap Inc, sociedade dona do app Snapchat, prepara-se para ser cotada na Bolsa de Valores em Wall Street, onde pretende se capitalizar com até US$ 3 bilhões. A empresa, que oficializou ontem (2) seu pedido de ingresso de cotação na Nyse com o que pode ser a maior Initial Public Offering (IPO) desde 2014, quando o Alibaba iniciou suas operações na Bolsa.

Na documentação entregue à SEC, o Snapchat se descreveu como "uma empresa de fotografias" que acredita que a reinvenção das câmeras fotográficas "é a maior oportunidade para melhorar a modalidade em que as pessoas vivem e comunicam". O co-fundador e CEO do Snapchat, Evan Spiegel, controlará uma cota da sociedade de US$ 5,5 bilhões.

Bobby Murphy, chefe do departamento de tecnologia e também co-fundador, terá a mesma cota. Os dois manterão o controle da empresa, já que a Snap fará sua IPO sem emissão de ações com direito a voto. "A nossa receita publicitária ainda é jovem, mas está crescendo rapidamente", diz um documento apresentado à Bolsa em novembro, mas divulgado somente ontem. (ANSA)