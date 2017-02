Petróleo fecha em alta nesta sexta-feira

Os barris de petróleo negociados em Londres e Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira (3). O mercado acompanha as notícias de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs hoje sanções econômicas a "múltiplos indivíduos e entidades" do Irã, em resposta à recente teste de míssil de médio alcance da República Islâmica.

O barril de petróleo Brent fechou em alta de 0,33%, cotado a US$ 56,56. O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, terminou o pregão a US$ 53,73.

Às 9h15, o barril de Brent para abril negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, registrava alta de 0,57%, a US$ 56,88. Já o barril de WTI para entrega em março, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, avançava 0,52%, a US$ 53,82.

As tensões entre Irã e Estados Unidos afetaram as negociações no mercado de petróleo. A queda da produção que está sendo realizada pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) contribuiu para manter as cotações. O governo Trump estaria se preparando para tomar ações contra mais de duas dúzias de alvos iranianos.