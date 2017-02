Bolsa tem alta, mas fecha a semana com perdas

O principal índice da Bovespa fechou em alta nesta sexta-feira (3), após a divulgação de dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que reduziram as apostas de um aumento dos juros.

O Ibovespa, o principal índice de ações da bolsa, fechou com alta de 0,58%, aos 64.953 pontos.

As ações da Vale se destacaram entre as quedas, com perdas de mais de 6%. Na outra ponta, a TIM liderou os ganhos do dia, com avanço de mais de 4%. E a Petrobras fechou em alta de mais de 2%, assim como os bancos Itaú e Bradesco, influenciando na alta do índice.

O Ibovespa tinha queda de 0,16% às 11h02, aos 64.474 pontos.

O dólar fechou quase estável em relação ao real nesta sexta-feira (3), após operar em queda durante o dia, refletindo dados sobre o mercado de trabalho norte-americano. Na quarta-feira (1°), o Fed manteve a taxa de juros dos EUA entre 0,50 a 0,75%

A moeda norte-americana fechou com alta de 0,05%, vendida a R$ 3,1235.

Às 11h02, o dólar registrava alta de 0,32%, a R$ 3,1335.