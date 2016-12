Em dia de feriado no Japão, bolsas asiáticas fecham sem direção comum

Nesta sexta-feira (23), dia de feriado no Japão e véspera de natal, os mercados acionários da Ásia fecharam sem seguir uma direção comum. De acordo com os investidores, os motivos da falta de direção seriam o fechamento de Wall Street na véspera e a proximidade com as comemorações natalinas.

Na China, o índice Xangai Composto fechou em queda de 0,94%, aos 3.110,15 pontos. Quem também encerrou o dia em queda foi o índice Hang Seng, de Hong Kong, que registrou baixa de 0,28%, a 21.574,76 pontos. Porém, em Seul, o índice Kospi fechou praticamente estável, com um ganho de 0,01%, a 2.035,90 pontos.

Devido ao feriado nacional, a bolsa de Tóquio não operou.