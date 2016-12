Queda de ações da Vale derruba Bovespa

A bolsa de valores de São Paulo (Bovespa) encerrou a sessão desta quinta-feira (22) com queda de 0,68%, a 57.255 pontos. As ações da Vale foram uma das principais influências negativas em mais um pregão marcado pela baixa liquidez, devido à proximidade das festas de fim de ano.

As ações preferenciais da Vale fecharam com desvalorização de - 5,18%, seguidas pelos papéis preferenciais da Gerdau, que registraram queda de - 4,27%. Com impacto menor sobre o Ibovespa, a Petrobras fechou com queda de - 2,30% nas preferenciais. As altas lideradas pela Kroton e pela Estácio, respectivamente 4,45% e 3,89%, não foram suficientes para puxar para cima o Ibovespa.

O dólar também recuou nesta quinta. O anúncio pelo presidente Michel Temer das medidas microeconômicas que envolvem saque de contas inativas do FGTS e juros menores do cartão de crédito influenciou na queda da divisa norte-americana ante o real. Além disso, o volume enxuto de negócios e o aguardo dos dados econômicos nos EUA também influenciaram na cotação.

A moeda norte-americana, que às 11h50 era cotada a R$ 3,330, caiu ainda mais e fechou o dia com desvalorização de - 0,98%, a R$ 3,299.