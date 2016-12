Bolsas da Ásia fecham em queda com baixa liquidez antes do Natal

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão majoritariamente em queda nesta quinta-feira (22). O mercado da região está em dia de liquidez reduzida, devido ao fato de que os investidores diminuem o volume dos negócios antes do feriado de Natal.

Na China, o Xangai Composto registrou leve avanço de 0,07%, a 3.139,56 pontos, já o Shenzhen Composto caiu 0,13%, a 1.993,37 pontos. Em Tóquio, o Nikkei teve um ligeiro recuo de 0,09%, a 19.427,67 pontos. O mercado japonês não vai operar amanhã devido a um feriado nacional.

Nas outras bolsas da Ásia, o Hang Seng caiu 0,80% em Hong Kong, a 21.636,20 pontos. O sul-coreano Kospi recuou 0,11% em Seul, a 2.035,73 pontos, o Taiex caiu 0,93% em Taiwan, a 9.118,75 pontos, e o filipino PSEi despencou 1,48%, a 6.587,17 pontos.