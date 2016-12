Banco Central projeta inflação dentro da meta para este ano e de 4,4% em 2017

O Banco Central (BC) passou a projetar inflação dentro da meta para este ano, com redução em 2017. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 6,5%, no limite da meta de inflação para 2016. A informação é do Relatório de Inflação do quarto trimestre, divulgada nesta quinta-feira (22), pelo BC.

A nova estimativa do BC está 0,1 ponto percentual abaixo da divulgada em setembro (6,6%). A meta de inflação tem como centro 4,5% e limite superior de 6,5%, neste ano. Para o próximo ano, o teto é 6%, mas a projeção do BC indica inflação no centro da meta. A estimativa para 2017 é de 4,4%. Em 2018, a expectativa é de inflação ainda mais baixa, em 3,6%.

A probabilidade estimada de a inflação ultrapassar o limite superior da meta em 2016 é de 45% e, em 2017, de 12%. Para 2018, a probabilidade fica em torno de 4%.

Essas projeções fazem parte do cenário de referência, em que o Banco Central supõe a manutenção da taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano e o câmbio em R$ 3,40.

Cenário de mercado

O BC também divulga as previsões feitas com base no cenário de mercado, com estimativas de analistas econômicos para a Selic e a taxa de câmbio. Neste cenário, a inflação também ficará no teto da meta (6,5%) neste ano e cairá para 4,7%, em 2017. Em 2018, a projeção é que a inflação ficará em 4,5%.