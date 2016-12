PetroRio anuncia acordo de compra e venda por uma de suas subsidiárias

A PetroRio anunciou nesta quarta-feira (21) a celebração de acordo de compra e venda (Share Purchase Agreement) por uma de suas subsidiárias, visando adquirir participação indireta equivalente a 23,19% detida pelo Goldman Sachs & Co. ("GS") na Brasoil do Brasil Exploração Petrolífera S.A.

A Brasoil é uma sociedade holding, detendo indiretamente participação de 10% sobre os direitos e obrigações do contrato de concessão do Campo de Manati, que, por sua vez, produz atualmente 4,1 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia (aproximadamente 26 mil barris de óleo equivalente por dia), figurando como 8º maior campo produtor de gás natural do Brasil.

Além da participação no Campo de Manati, outros ativos relevantes da Brasoil incluem a participação indireta de 100% nas concessões do Campo de Pirapema - ativo de gás atualmente em desenvolvimento - e do Bloco FZA-M-254, ambos no Foz do Rio Amazonas.

A conclusão da transação de compra e venda entre PetroRio e GS está sujeita a determinadas condições precedentes, dentre as quais, os prazos para exercício de direito de primeira oferta (right of first offer) e de venda conjunta (tag along) pelos demais investidores da Brasoil, além das análises da operação por órgãos competentes, conforme necessárias.

"A celebração deste acordo está alinhada com o modelo de negócios da Companhia e sua estratégia de aquisições, além de representar uma diversificação de seu portfólio de ativos e de fontes geradoras de receita", informou a PetroRio em comunicado.