Barris de petróleo fecham em queda nesta quarta-feira 

Os contratos futuros dos barris de petróleo negociados em Londres e Nova York fecham em alta nesta quarta-feira (21). Os preços do petróleo já avançam pelo quarto pregão seguido. Os operadores do mercado aguardam novas informações semanais sobre os estoques dos EUA do produto bruto e do refinado.

O barril de Brent fechou em queda de 1,55%, a US$ 54,49. O barril de WTI tinha queda de 1,44%, a US$ 52,53.

Houve uma alta inesperada nos estoques do petróleo bruto nos EUA. O mercado esperava uma queda de 2,515 milhões de barris de crude, e o relatório semanal apontou para uma alta de 2, 256 milhões de barris.

O nível dos estoques influencia o preço dos produtos petrolíferos, o que pode ter impacto na inflação.

Na semana anterior, o mercado aguardava uma queda de estoques de petróleo bruto de quase 1,8 milhões de barris, mas a redução foi de mais de 2,5 milhões. Foi a quarta queda nas últimas semanas.

Às 9h46 (de Brasília), o petróleo WTI para janeiro, contrato mais líquido, subia 0,64%, a US$ 53,64 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para fevereiro registrava alta de 0,63%, a US$ 55,70 o barril, na ICE.

Às 14h26, o barril de Brent tinha queda de 0,47%, a US$ 55,09. O barril de WTI tinha queda de 0,32%, a US$ 53,13.