'Riverdale' é a campeã do Teen Choice 2018

Os adolescentes também têm suas eleições: no Teen Choice, que aconteceu no domingo, 12, no The Forum, em Los Angeles, são eles que escolhem seus favoritos no cinema, na televisão e na música. A festa contou com participação de estrelas conhecidas como Chris Pratt (ator de filme de verão por Jurassic World - Reino Ameaçado), Zac Efron (ator de drama por O Rei do Show) e Anna Kendrick (atriz de comédia por Escolha Perfeita 3 e tuiteira) e gravações de agradecimento com Robert Downey Jr. (ator de ação por Vingadores - Guerra Infinita), Chris Hemsworth (ator de ficção científica por Thor - Ragnarok) e Millie Bobby Brown (atriz de série de ficção científica por Stranger Things). Todos levaram para casa um troféu no formato e tamanho original de uma prancha de surfe.

Mas a cerimônia descontraída foi dominada por astros e estrelas mais identificados com os teens, como o elenco da série Riverdale, que levou um total de nove prêmios, recebido com histeria cada vez que aparecia na plateia - os famosos faziam uma espécie de rodízio divertido em que quem ia ser premiado ou apresentar prêmio nem chegava a esquentar a cadeira, subia ao palco para levar sua prancha e saía de fininho (ou nem tanto, já que a gritaria dos fãs era grande) pela lateral, deixando as cadeiras livres para quem ia ser premiado em seguida. A dança das cadeiras também acontecia na plateia, com crianças e adolescentes se deslocando o tempo inteiro para ficar mais perto de seus ídolos, como a boy band latina CNCO.

As brasileiras Anitta (na categoria estrela da internet), Valentina Schulz e Sofia Santino (na categoria Music.ly) saíram sem prêmios.

