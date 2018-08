MPB com Joyce Cândido e o Quarteto do Rio

A cantora Joyce Cândido e o Quarteto do Rio se apresentam juntos amanhã, às 22h, no Blue Note Rio. A apresentação inaugura a parceria da cantora, pianista e dançarina com o quarteto vocal e instrumental.

Joyce, que ”tem voz plena e calorosa, de lindo timbre e levemente arranhado na região grave a combinar com o frescor jovem de suas interpretações” segundo Zuza Homem de Melo, tem vasta experiência de carreira internacional, com apresentações em vários países. Ela acabou de participar do Midem, em Cannes e, no fim deste mês, irá para o Japão para premiação do “Presse Award Japão”. Criado e realizado pela Fundação Focus Brasil desde 1997, são plataformas multidisciplinares e multimidia de eventos dedicados aos mais variados temas e aspectos da presença internacional do Brasil e das comunidades brasileiras no exterior. Em outubro, ela ruma para Portugal com dois shows em Madeira e Lisboa.

Cantora inaugura parceria no show do Blue Note

O Quarteto do Rio é um desdobramento do consagrado grupo Os Cariocas, uma vez que três dos seus componentes - Eloi Vicente (voz e violão), Neil Teixeira (voz e contrabaixo) e Fabio Luna (voz, bateria e flauta) - o integravam até 2016, quando, com a entrada de Leandro Freixo (voz e piano), formaram o novo quarteto. O mais recente trabalho é o CD “Mr. Bossa Nova”, em parceria com Roberto Menescal.

No show, Joyce e o grupo se revezam em vários formatos, com solos da cantora, vocais do quarteto e vários números em conjunto, formando um “quinteto” vocal e instrumental. No repertório, muita MPB, com destaque para “Linha de passe” (João Bosco, Aldyr Blank e Paulo Emílio), “Berimbau” (Baden Powell e Vinicius de Moraes), “O morro não tem vez” (Tom Jobim e Vinicius de Moraes) e “Homenagem ao malandro” (Chico Buarque).

-------

SERVIÇO

Joyce Cândido e Quarteto do Rio - Blue Note Rio (Av. Borges de Medeiros, 1424 - Lagoa; Tel.: 3799-2500). Amanhã, às 20h. Classificação: 18 anos. R$ 90.