Igreja em Detroit faz vigília pela 'rainha do soul' Aretha Franklin

Uma igreja em Detroit, Michigan, que já foi liderada pelo pai da lenda da música Aretha Franklin, realizou uma vigília nesta quarta-feira (15) pela "rainha do soul".

Franklin recebeu visitas na terça-feira do ícone musical Stevie Wonder e do ativista pelos direitos civis Jesse Jackson, em meio a uma avalanche de votos de recuperação chegados de todas as partes, disse uma porta-voz.

Dezenas de pessoas se reuniram na igreja batista de New Bethel para um culto às 05h00 locais (06h00 de Brasília), dedicado a esta cantora de 76 anos que durante cinco décadas influenciou diferentes gerações como uma das divas da música popular.

Poucos detalhes foram concedidos sobre a condição da artista e de sua doença, que está recebendo o cuidados paliativos cercada por sua família e seus amigos.

Ministros de diferentes igrejas da área de Detroit compareceram à vigília para a criadora de sucessos inesquecíveis como "Respect", "Natural Woman" e "I Say a Little Prayer".

O pai da cantora, CL Franklin, foi pregador em New Bethel, onde uma jovem Aretha começou a cantar música gospel.

- 'Uma inspiração' -

A 18 vezes vencedora do Grammy manteve laços com a igreja ao longo dos anos, fazendo contribuições financeiras e organizando eventos.

"Ela dá aos necessitados, aos sem-teto", assegurou a assistente de Franklin, Fannie Tyler, aos meios de comunicação, enquanto agradecia à igreja pela vigília.

"Ela amaria ter estado aqui", afirmou Tyler.

Franklin influenciou muitas gerações de cantores, desde a diva do pop Mariah Carey à falecida cantora Whitney Houston, passando por Alicia Keys, Beyoncé, Mary J. Blige e pela britânica Amy Winehouse.

A vigília foi uma amostra da enxurrada de votos de recuperação enviados esta semana por celebridades e fãs.

Stevie Wonder visitou Franklin na terça-feira, segundo sua porta-voz, Gwendolyn Quinn.

Enquanto Jesse Jackson, líder dos direitos civis, assegurou ter ido vê-la nesta quarta.

"Visitamos e rezamos com @ArethaFranklin hoje", tuitou Jackson mais tarde. "Por favor, continuem colocando-a em suas orações. Peçam para que lhe deem as bênçãos mais ricas de Deus".

Jackson declarou ao jornal Detroit Free Press que visitou Franklin muitas vezes nos últimos "dois ou três anos durante o curso de sua doença".

O ativista, que trabalhou junto ao falecido Martin Luther King Jr., destacou as contribuições de Franklin ao movimento de direitos civis dos Estados Unidos.

"Quando o doutor King estava vivo, ela nos ajudou muitas vezes a pagar os salários", afirmou Jackson ao jornal. "Aretha sempre foi uma artista com consciência social, uma inspiração, não apenas uma artista".

Foi a primeira mulher a entrar no Hall da Fama do Rock and Roll e cantou na cerimônia de posse de dois presidentes: Bill Clinton e Barack Obama.

"Assim como as pessoas em todo o mundo, Hillary e eu estamos pensando em Aretha Franklin", disse o ex-presidente Clinton na segunda-feira pelo Twitter.

Também na segunda, Beyoncé dedicou o seu show em Detroit a Franklin, enquanto Chaka Khan, a "rainha do funk" e contemporânea de Aretha Franklin, tuitou: "vou dormir esta noite com o coração pesado e com uma oração para a minha irmã de alma".