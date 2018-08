Filho de John Lennon publica selfie junto com filho de Paul McCartney

Sean Ono Lennon, filho único de John Lennon e Yoko Ono, postou uma selfie no Instagram que animou os fãs da banda The Beatles: na foto ele aparece com James McCartney, filho de Paul McCartney.

Assim como os pais, Sean e James também são músicos e aparecem na foto com um violão na mão. Além de comentarem sobre a semelhança entre os filhos e seus pais, os fãs também publicaram pedidos para que eles trabalhem juntos em alguma canção.

James, nascido em 1977, é o único filho de Paul McCartney com a fotógrafa Linda McCartney, que morreu em decorrência de um câncer de mama em 1998. O ex-vocalista dos Beatles também tem quatro outras filhas, três com Linda, incluindo a estilista Stella McCartney. Já Sean nasceu em 1975, cinco anos antes do assassinato do seu pai em Nova York por Mark Chapman.