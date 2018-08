Cria de Costa Barros, na Zona Norte da cidade, Jeza da Pedra desponta como um raro rapper gay

Jeza da Pedra cresceu no Morro da Pedreira, em Costa Barros, uma das favelas mais violentas e o segundo pior IDH da cidade. Até a pré-adolescência, foi de uma igreja neopentecostal. Por volta dos 12 anos, assumiu a homossexualidade e passou a frequentar boates LGBT. Começou a trabalhar aos 14 anos e depois formou-se em Letras na PUC-Rio. Tem uma imaginação furiosa e dá os primeiros passos em uma promissora carreira musical.

Depois do EP “Pagofunk Iluminati”, lançado no ano passado, o artista grava atualmente o primeiro álbum, com produção de Kassin. Já se apresentou três vezes no Circo Voador, ao lado do elogiado rapper Rico Dalasam, abrindo para o igualmente comentado Baco Exu do Blues e para Letrux. Depois de uma pequena turnê pela Alemanha, faz show no sábado, às 19h, no Parque Lage, na festa de abertura da exposição Queermuseu.

Jeza, nome artístico de Jonatas Rodrigues, 34 anos, se identifica como o primeiro cantor de rap assumidamente gay do Rio. As variadas influências musicais a permearem suas canções pop e dançantes incluem Tim Maia, Drake, afrobeat, funk carioca e pagode oitentista.

O que mais chama mais a atenção em sua obra são as letras caleidoscópicas, frenéticas e absurdas. A poética de Jeza conjuga a desenvoltura e malandragem de quem domina muito bem os códigos das quebradas com o repertório da chamada alta literatura, tudo salpicado por inquietações de movimentos políticos minoritários.

“Shitake emancipado/ Mais mídia que a Ivete / Com ‘nóis’ tu não se mete / Tu gourmetiza o meu croquete”, ele canta em “Sai que tu é mó bad”, o maior sucesso da emergente carreira. “Considero minha música um ‘X-tudão’ de referências musicais”, conta.

“Não saberia explicar o que é um ‘shitake emancipado’, mas penso que evoca várias coisas. Não gosto de dizer que tive uma ambição surrealista, mas acredito que algumas imagens ininteligíveis [que crio] vão mexer com o lado sensorial de quem escuta. Tentei imaginar como seria se Tom Zé fizesse um funk”.

O rapper começou a cantar na igreja

Música na igreja

O cantor diz que sua história de vida vertiginosa impregna boa parte das letras. Seu primeiro contato com a música foi em casa, onde o pai escutava Tim Maia, Gilberto Gil, Jorge Ben e outros pilares jubilosos da música brasileira. Foi em uma igreja evangélica, onde ia com a mãe, que aprendeu a tocar instrumentos musicais.

“Apesar de as pessoas criticarem muito os evangélicos, a cultura musical é muito forte nessa comunidade. Eu chegava na igreja e tinha alguém para dar aula de bateria, violão ou pandeiro. Mais tarde, queria continuar lá nem tanto por causa da fé, mas porque tinha instrumentos. Um amigo ou outro sabia tocar pagode ou Nirvana”.

Jeza diz que até hoje guarda lições do cristianismo, mas, ao entrar na adolescência, depois de muito sofrer por medo da danação no inferno, assumiu a própria orientação sexual e se afastou do ambiente. De lá, começou a frequentar a cena noturna LGBT de Madureira, de boates que define como “bem ‘roots” como Papa G e Verdinho.

“Eu tinha muitas amigas travestis e gays e já sabia que não curtia menina. Na favela, você acaba tendo contato com a sexualidade de maneira mais precoce, mas, por outro lado, desde cedo eu tinha consciência de que minha orientação me fazia me comportar de maneira diferente. Essas bichas foram fundamentais para eu ter orgulho de mim mesmo e não abaixar a cabeça”.

Aos 14 anos, participou do projeto “Adolescente no mundo do trabalho”, da ONG São Martinho, que o fez obter um emprego de carteira assinada, que levava ao lado dos estudos. Em seguida, ingressou na Escola de Música Villa Lobos.

Rap que vem de casa

A relação com o rap vem literalmente do lar: sua casa no Morro da Pedreira ficava ao lado da quadra onde era sediado o baile funk da favela, o que o levava a, compulsoriamente, escutar os funks clássicos da década de 1990, assim como os Racionais MC’s.

Jeza da Pedra faz show na Queermuseu sábado

Apesar de ter frequentado rodas de improvisação na Lapa, nunca chegou a cantar, por medo de sofrer ataques. “Hoje em dia há muitos artistas LGBT no Brasil, mas, nos anos 1990, era muito diferente. Nunca vi a apresentação de nenhum gay e as mulheres eram pouquíssimas. Não lembro de ir a roda de ‘freestyle’ na época onde não fossem ofender a mãe ou questionar sua orientação sexual”.

Além das gírias frequentes, seus versos incluem diversas referências às drogas, de cheirinho de loló a LSD. Sobre o tema, Jeza diz que sua postura tem “um quê de provocador, sim, mas também há vontade de querer falar do assunto de maneira natural, sem levá-lo tão a sério. Não tem nem nada de tão contracultural ou rebelde [em falar de drogas], todo mundo faz isso. É mais tabu ter músicas que tratam da experiência negra ou da vida LGBT”.

Sobre a questão de gênero, ela está presente em versos irônicos e iracundos e em citações gravadas que variam de um discurso de Silas Malafaia a Ney Matogrosso. Outra alusão recorrente são entidades de religiões afro-brasileiras, assim como expressões em iorubá ou pajubá, língua popular que incorpora expressões de religiões africanas no português.

Jeza conta que ainda luta para se sustentar, o que consegue a duras custas, enquanto aposta na música. Hoje mora em Campo Grande, mas muitos amigos e familiares permanecem na Pedreira. “Assim que pude me mudar, saí. Todo dia eu tinha o direito de ir e vir restrito, com operações policiais e o Caveirão. Já fui mandado embora de um emprego porque precisei esperar uma operação acabar para sair”.

Ele conta que, mesmo longe, sempre levará o bairro tão perto quanto no próprio nome artístico. A primeira parte dele deriva de um pseudônimo que usou para escrever poemas no Orkut, “Jesus Christopher da Silva”. Ao migrar para o Facebook em 2008, a rede social de Zuckerberg não aceitou o Jesus como nome, o que o levou a Jeza.

O da Pedra é homenagem à Pedreira.“Pensei no [compositor de funk] Menor do Chapa. Faço muita questão de usar as referências, de onde cresci, de coisas que vi na Baixada e não vejo na música. Não conheço nenhum artista de Costa Barros, que é um lugar completamente importante para o meu caráter, para minha formação de mundo e minha alteridade. Queria enaltecê-lo por outra perspectiva que não fosse a do preconceito”.

-----------

SERVIÇO

JEZA DA PEDRA NO QUEERMUSEU. Escola de Artes Visuais do Parque Lage (R. Jardim Botânico, 414 - Jardim Botânico). 19h. Entrada franca.