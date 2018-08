Caderno B: confira dicas de exposição

Pelos ares: 15.042km de Brasil

O piloto de paramotor Lu Marini percorreu, durante nove anos, 22 estados do Brasil registrando tudo que viu. O resultado está na exposição em cartaz na Galeria 2 da Caixa Cultural (Av. Alm. Barroso, 23 - Centro; Tel.: 3980-3815), de terça a domingo, das 10h às 21h. Dividida nos temas Atlântico, Pantanal, Transamazônica, Rio Tietê, Rio São Francisco e Rio Doce, a exposição tem 60 fotos aéreas e vídeos, além de objetos e um simulador de realidade virtual em que o visitante tem a sensação de voar. Segundo Lu, o objetivo de seu trabalho é se colocar no lugar do outro enquanto promove a reflexão e e alimenta a busca por um mundo melhor. Entrada franca. Até 30/9.

Colapsos

A recém aberta galeria Simone Cadinelli Arte Contemporânea (R. Aníbal de Mendonça, 171 - Ipanema; Tel.: 3496-6821) inaugura hoje a primeira individual do artista plástico Claudio Tobinaga. Com um trabalho pop e cheio de questionamentos sobre a superexposição nas redes sociais, ruído da imagem e memória coletiva, ele apresenta 30 pinturas em pequenos e grandes formatos, inspiradas em fotografias coletadas da internet e inspiradas no subúrbio carioca. A mostra vai fazer parte do Circuito Integrado das Galerias de Arte (Ciga), que antecede a ArtRio. Seg. a sex., das 10h às 19h. Sáb., das 11h às 15h. Até 3/10.

Coexistência

A exposição do Volta Coletivo de Arte apresenta obras dos artistas visuais Paloma Carvalho, Roberto Barciela, Ana Paula Lopes, Bruno Schmidt e Marcello Rosauro. Em cartaz nos salões 1 e 2 do Centro Cultural Correios (R. Visconde de Itaboraí, 20 - Centro; Tel.: 2253-1580), os trabalhos têm diferentes linguagens contemporâneas: instalações e pinturas inspiradas no cotidiano, na arquitetura, nas ruas, na poesia; afetos e violência. “Reminiscências”, de Ana Paula Lopes, por exemplo, questiona nuances: onde termina o afeto e começa o abuso? Qual dor deixa de ser consentida nas esferas social e privada? Ter. a dom., de meio-dia às 19h. Entrada franca. Até 23/9.