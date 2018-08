Biblioteca do CCBB reabrirá com novidades

Marcada pela aquisição de quatro mil novas publicações para o acervo e pela integração da videoteca ao catálogo da biblioteca, a biblioteca do Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro será reaberta no próximo dia 22 com a exposição “A arte da escrita”.

A exposição reúne obras de grandes nomes da literatura que já foram tema de projetos no CCBB RJ. Catálogos e materiais referentes aos eventos também fazem parte da mostra, em cartaz na Biblioteca, assim como objetos relacionados à escrita. Destaque para o catálogo de Machado de Assis – Tempo e Memória, exposição de abertura do Centro Cultural em outubro de 1989.

Visitantes vão dispor agora de dez computadores

Criada em 1931 e incorporada ao Centro Cultural Banco do Brasil em 1989, a Biblioteca do Banco do Brasil, detentora de cerca de 150 mil exemplares, principalmente nas áreas de Artes, Literatura e Ciências Sociais oeferecerá ao público mais quatro mil exemplares, metade por doação do embaixador René Haguenauer.

O acervo da videoteca também foi integrado à biblioteca, a consulta pode ser feita no quinto andar e o filme assistido na sala multimídia. Os equipamentos dos terminais de busca também foram trocados e os visitantes têm dez computadores disponíveis para pesquisa.

Outra novidade, as tarefas de higienização, conservação e restauração que eram feitas por cinco higienizadores nas dependências do prédio; agora um total de 20 alunos faz o trabalho, acompanhado por três monitores, um técnico de conservação, um técnico de restauração, um coordenador técnico, uma coordenadora psicopedagoga, uma coordenadora administrativa e uma bibliotecária. Serão feitas 1.850 higienizações/mês.

O CCBB RJ mantém este laboratório de higienização, conservação e restauração dos acervos bibliográfico e documental desde o início das suas atividades. O projeto tem parceria com a Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos (Andef) e é desempenhado por pessoas com deficiência, constituindo-se em relevante programa de inclusão social e inserção no mercado de trabalho.

Por ocasião da reabertura da biblioteca no mês em que é comemorado o Dia do Estudante (11/08), as 200 primeiras pessoas que utilizarem a Sala de Estudos no dia 22 serão presenteadas com um livro. Entre os 20 títulos, estão “Depois de você”, da romancista Jojo Moyes; “Origem”, de Dan Brown; “Extraordinário”, de R. J. Palacio; “Propósito”, de Sri Prem Baba; a série “As crônicas de gelo e fogo”, de George R. R. Martin; entre outros títulos.

--------

SERVIÇO

Centro Cultural Banco do Brasil (R. Primeiro de Março, 66 - Centro; Tel.: 3808-2020). Quarta a segunda, das 9h às 21 h.