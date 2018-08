Participante de game show confunde Obama com Bin Laden e não ganha R$ 390 mil

Uma gafe de proporções desastrosas durante o game show norte-americano $100,000 Pyramid do domingo, 12, tomou conta das redes sociais. Um dos participantes do programa, que pede aos competidores para responder perguntas em troca de prêmios em dinheiro, confundiu o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama com o terrorista Osama bin Laden.

Evan Kaufman estava participando de um dos quadros do programa em que ele tinha que dar pistas para um convidado acertar qual seria o tema em questão. Caso acertasse, o participante ganhava a quantia em dinheiro no bloco. Kaufman, o participante, precisava dar pistas para que o comediante Tim Meadows acertasse o tema "pessoas cujo sobrenome é Obama".

A primeira coisa que Kaufman falou foi Bin Laden, o que fez o apresentador do programa, incrédulo, perguntar se era isso mesmo que ele tinha falado. "Eu não acredito que esse cara falou Bin Laden como a primeira coisa que lhe veio a cabeça com a pergunta 'pessoas cujo sobrenome é Obama'", escreveu uma pessoa no Twitter.

Após a repercussão, o participante usou o próprio perfil na rede social para tentar justificar a gafe. "Estava eu lá jogando com Tim Meadows, um dos meus heróis do Saturday Night Live. Meu filho nasceu há duas semanas. Estava muito cansado, mas animado para ganhar um dinheiro para a minha família", escreveu Kaufman.

"O primeiro quadrado vira. Eu respiro e leio 'pessoas cujo sobrenome é Obama'. Eu congelo. Só existe um. Barack Obama. O homem que eu votei três vezes!", continuou. "E então meu cérebro surtou. Quem é associado a Obama? Quem ele mandou matar? E aí está o meu momento vira. Um clipe absurdamente engraçado. Acharia também se eu não fosse a vítima", se lamentou.

"Saí do programa com US$ 8.500 cerca de R$ 33 mil e o pior chute na história do programa", completou.