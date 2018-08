Não ficção tem nova morada: editora Máquina de Livros lança obra sobre Bolsonaro

Jornalistas experientes, com vários prêmios no currículo e décadas de reportagem e edição, Bruno Thys e Luiz André Alzer se afastaram das redações, mas mantiveram o gosto por histórias verídicas bem contadas, inesperadas e relevantes. Amigos e laboriosos, lançaram-se em empreitada no ramo dos livros. O resultado é a Máquina de Livros, editora inaugurada neste mês.

Três obras atuam como cartão de visitas. A mais recente será lançada hoje às 19h, no restaurante La Fiorentina, no Leme. “Bolsonaro: o homem que peitou o Exército e desafia a democracia” (R$ 40, 192 pp.) é um perfil do candidato presidencial escrito por Clóvis Saint-Clair, outro jornalista traquejado, que atualmente é editor de Cidade do JORNAL DO BRASIL.

Luiz André Alzer e Bruno Thys, jornalistas e amigos que lançaram a própria editora

A pesquisa de Clóvis sobre o candidato durou seis meses e baseia-se em informações que estavam fragmentadas em livros, jornais e outras fontes. Ao final, há um abrangente panorama do líder de extrema-direita. “Apoiadores e detratores têm muitas opiniões sobre Bolsonaro, mas pouco se sabe de fato sobre ele. Procurei fornecer informações que o contextualizam, de modo a tornar o fenômeno de sua popularidade compreensível”, diz Clóvis.

A obra se soma a “A farra dos guardanapos”, reportagem de Sílvio Barsetti sobre a animada noite de Sérgio Cabral e amigos em Paris em 2009, e “Feitos um para o outro”, de Celio Alzer, guia inédito no país com sugestões de vinhos para acompanhar mais de 1.300 pratos

Clóvis Saint-Clair levou seis meses para escrever o livro

“Somos jornalistas. O que conhecemos é a realidade. O objetivo principal da editora é buscar oportunidades dentro do manancial inesgotável de histórias desconhecidas que estão no mundo”, diz Bruno, que trabalhou por quase 20 anos no JB, onde foi de repórter a editor-executivo.

De acordo com Alzer, os lançamentos deste mês concentram os três eixos nos quais a editora pretende se concentrar. Há, em primeiro lugar, a seção das “boas histórias que precisam ser contadas”. Este é o caso do livro sobre festejo com os guardanapos, uma “história sensacional” que estava negligenciada, garante.

Em seguida, diz que há também a parte de “livros de oportunidade”: obras sobre um assunto quente de momento, personagens que emergem na vida pública e atraem atenção, para possivelmente desaparecer em um prazo curto. Segundo o jornalista agora-editor, o livro sobre Bolsonaro, lançado às vésperas da eleição, é um desses.

Por fim, há os livros “úteis e práticos”, como é o caso do manual de harmonização de vinhos. Nos três casos, conta Alzer, “a premissa é que os livros tenham apelo comercial. O mercado de livros de não ficção tem um buraco e há muitas boas histórias ou histórias de apelo que não estão contadas”.

Capa do livro 'Bolsonaro - O homem que peitou o exército e desafia a democracia'

Uma particularidade da editora é o acompanhamento próximo que os editores fazem dos autores durante a escrita. As ideias para os três livros partiram da dupla. Mais do que isso, eles acompanharam os escritores enquanto o texto era produzido. “É uma lógica muito parecida com uma redação, como se fosse um chefe de reportagem conversando com um repórter”, afirma.

Pelo menos outros dois lançamentos são previstos até o final do ano, dizem os editores, que todavia não adiantam quais são, por medo de terem a ideia copiada. Um deles é uma grande reportagem sobre a política nacional e outro, uma biografia.

Luiz André diz que eles chegaram a cogitar uma obra sobre o Doutor Bumbum. “Ele é talvez o melhor personagem do ano e não teve a cobertura devida da imprensa. Seu caso fala sobre vaidade e culto à beleza. Ele provocava fascínio nas redes sociais e tem um caráter muito duvidoso ao mesmo tempo. Se eu tivesse em uma redação, apostaria em uma reportagem de fôlego. Hoje, contudo, as equipes são enxutas e isso não é tão simples. É aí que queremos atuar”.

--------

SERVIÇO

Lançamento de “Bolsonaro: o homem que peitou o Exército e desafia a democracia”, de Clóvis Saint- Clair. La Fiorentina (Av. Atlântica, 458/A - Leme; Tel.: 2543-8395). Hoje, às 19h.