Mimo Instrumental encerra inscrições

Termina amanhã o prazo para as inscrições ao Prêmio Mimo Instrumental, que tem como objetivo incentivar a inovação musical. A premiação contempla a cada ano novos talentos da música instrumental, entre 18 e 35 anos de idade, a fim de valorizar jovens artistas nos campos da composição, técnica e estética musicais e que apresentem trabalhos nas categorias de música popular e de câmara, autorais ou não.

Os critérios de avaliação dos candidatos são originalidade, apuro técnico e inovação estética. Oito artistas ou grupos musicais, de até cinco integrantes, serão selecionados por uma comissão técnica e passarão pelo voto popular, que elegerá os quatro vencedores. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site do festival (www.mimofestival.com).

Concerto de Amaro Freitas Trio, um dos vencedores da premiação de música em 2016

Os escolhidos farão parte da programação oficial do Mimo — festival de música instrumental, que se realiza pelo 15º ano consecutivo, sempre em cidades históricas e a que o público tem livre acesso. O evento foi idealizado e tem a direção geral de Lu Araújo.

Os vencedores do prêmio, que serão conhecidos no dia 5 de setembro, dividirão o palco com os grandes nomes da música do mundo convidados para esta edição, nas cidades de Paraty (Costa Verde do Estado do Rio), Rio de Janeiro, São Paulo e Olinda (Pernambuco). Aberto a músicos de todo o Brasil, o Rio de Janeiro aparece com o maior número de premiados desde que o prêmio foi lançado: Quarteto De Clarinetas Ômega (2014), Antônio Guerra (2015), André Siqueira (2017) e Relógio de Dalí (2017).

As inscrições serão feitas exclusivamente, através de formulário próprio disponibilizado no portal do Mimo Festival. Os candidatos devem descrever seu trabalho em detalhes, incluindo histórico e links para vídeos e registro das músicas.

O material será analisado pela curadoria do Mimo, ao lado de profissionais do setor especialmente convidados para esta seleção. Inicialmente, a comissão escolherá oito trabalhos que serão levados a júri popular.

Os quatro artistas ou grupos mais votados serão contemplados com concertos dentro da programação do Mimo no Brasil.

Datas e cidades do festival

Realizado mais uma vez com sucesso na cidade de Amarante, no Norte de Portugal, o Mimo já divulgou as datas e cidades brasileiras em que acontecerá este ano, com programação variada de concertos, exibição de filmes com temática musical, Fórum de Debates e Chuva de Poesia, entre outras atividades.

As quatro cidades pelas quais o festival passará este são Paraty, de 28 a 30 de setembro, Rio de Janeiro, de 15 a 17 de novembro, São Paulo, 19 e 20 de novembro, e Olinda, de 23 a 25 de novembro. Ainda este mês serão anunciadas as atrações da 15ª edição.