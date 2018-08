Editora de poesia comemora a maioridade

A Ibis Libris surgiu no mercado editorial no ano de 2000. A editora era o sonho de Thereza Christina Rocque Motta, poeta, que procurava criar um espaço para publicar o gênero. Depois de 430 títulos, a bem-sucedida casa de livros comemora a maioridade na próxima quinta-feira, às 19h, na livraria da Travessa de Botafogo, com o lançamento simultâneo de 18 obras.

“Hoje também publico outras coisas, mas metade do catálogo permanece de poesia”, orgulha-se Thereza que, como autora, tem mais de 20 livros publicados. Na quinta, outros três serão apresentados: “Lições de sábado 2”, de crônicas e reflexões; “O amor é um tempo selvagem”, de poemas de amor; e “Minha mão contém palavras que não escrevo”, de poemas escritos em correspondência com Álvaro Alves de Faria.

Thereza Christina publicou 430 livros pela Ibris Libris

De acordo com a editora, um dos diferenciais da casa é a ajuda que oferece a autores inexperientes. “Às vezes, ajudo a pessoa a terminar os poemas ou cortar os versos. Faço quase uma oficina literária com os poemas. Isso é importante principalmente nos primeiros livros, quando os autores ainda não têm nenhuma experiência”.

Alguns títulos publicados obtiveram bastante êxito, como o estudo “São Jorge – Arquétipo, santo e orixá” (2009) em que a museóloga Maria Augusta Machado analisa do ponto de vista as representações do santo guerreiro no campo das artes plásticas, especialmente pintura e escultura. A obra esgotou e rendeu entrevista no “Programa do Jô”.

“A dança dos sonhos”, (2011), único livro de poemas de Michael Jackson, foi outro achado. Os direitos de publicação foram adquiridos por mil dólares, quantia baixa considerando a fama do autor. “Qualquer livro que ninguém quer custa mil dólares. Ninguém sabia da existência deste.”, conta Thereza.

Outros de grande repercussão que a casa publicou, entre estreias e republicações, incluem “Máquinas do mito” (2014), de Affonso Henriques Neto, “Alameda” (2014), de Astrid Cabral, “As marinhas”, de Neide Archanjo, “Corpo aberto” (2010), de Pedro Lago, e “Os momosseuxais” (2007), de Tavinho Paes.

Das novas obras, “Vida, paixão e morte”, livro de contos de Fernando Py, é um dos maiores destaques. O autor se notabilizou por textos de poesia, traduções (incluindo uma de “Em busca do tempo perdido”, de Marcel Proust) e pela crítica. Agora, apresenta contos eróticos. “São textos interessantes e intensos”, diz Thereza.

Atualmente, há poetas publicados pela Ibis Libris em Paris, Belém do Pará, São Paulo, Porto Alegre, Recife, Brasília e outras cidades do país. Quanto à crise que assola o mercado editorial mundial, com perda de leitores no mundo todo para as redes sociais e canais de streaming e livrarias indo à bancarrota, Theresa é enfática: “Já houve outras antes e nunca desanimei. Enquanto vender um livro, continuarei vendendo. E quem disser que poesia não vende, é porque não vende poesia. Só vende se estiver à venda”.

SERVIÇO

Ibis Libris Editora, 18 anos - Lançamento coletivo. Livraria Travessa de Botafogo (R. Voluntários da Pátria, 97; Tel.: 3195-0200). Dia 16 (quinta), a partir das 19h, com a presença dos autores