Diretor e ator pernambucano José Pimentel morre aos 84 anos

O diretor, ator e dramaturgo José Pimentel morreu nesta terça-feira, 14, aos 84, no Hospital Esperança, no Recife (PE). Ele estava internado por causa de um enfisema pulmonar. As informações foram divulgadas pela família do artista nas redes sociais.

Ele era mais conhecido por interpretar Jesus nas apresentações da Paixão de Cristo na capital e na cidade de Nova Jerusalém. 2018 marcou o primeiro ano que o ator não fez o papel em mais de 40 anos.

Nascido em Garanhuns, Pimentel também foi professor de teatro na Universidade Federal de Pernambuco e no ano passado ganhou o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco.