Casal perde casa nos EUA durante furacão e ganha casamento de 135 mil dólares

O casal Marty Bruckner e Lauren Saia trocaram alianças no sábado, 11, em Asheville, nos Estados Unidos, quase um ano depois do furação Irma ter devastado a casa deles na ilha de Saint John, localizado no mar do Caribe. "Passamos por uma montanha-russa emocional antes de nos casarmos", disse Marty ao programa Good Morning America, da ABC.

Lauren estava visitando seus pais em Massachusetts durante o ocorrido e acompanhou o drama pela televisão. "Disseram que as janelas tinham explodido na última mensagem de texto que recebi. Minha mente logo foi para lugares obscuros. Eu não tinha certeza de quando ou se eu ouviria Marty novamente. Foi assustador", recordou.

A tragédia não foi o suficiente para abalar os dois. Em vez de sofrerem, eles deram um novo significado para a situação e posaram para as fotos em meio às ruínas. O ensaio foi feito pela empresária de fotografia Anne Bequette, que conheceu Marty no abrigo onde se escondiam durante o furacão. "Um evento trágico não precisa ser tão trágico", disse à ABC. "Marty ajudou a salvar minha vida, e Lauren e ele se tornaram família desde a tempestade", completou.

Assim, Anne resolveu retribuIr ajudando os dois a se casarem. Ela contratou a empresa de planejamento de matrimônios LLG Events, sediada em Nova Iorque, que atraiu vendedores sensibilizados com a história e que resolveram contribuir para o casamento dos dois.

A gentileza rendeu um evento estimado em 135 mil dólares (Cerca de R$ 525 mil). "Eu queria dar a eles um casamento dos sonhos, do jeito que eles mereciam, enquanto reconstruíam seu futuro juntos", explicou.

Marty, Anne e Lauren estão trabalhando juntos na fundação Love for Love City, do cantor Kenny Chesney, que atua com as instituições de caridade de Saint John para reconstruir a ilha.