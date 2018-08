Caderno B: confira dicas de teatro

Mármore

O espetáculo teatral da Cia. de Bolso estreia hoje, às 19h, no Teatro Eva Herz (R. Senador Dantas, 45 - Centro;Tel. 3916-2600). O diretor Gabriel Rochlin assina com os atores Fernanda Alice e Vitor Novello o texto da peça, que provoca o público a partir de um universo distópico em que a tristeza é marginalizada. “A ideia é questionar essa repressão de sentimentos naturais da fragilidade humana em prol de uma imagem de felicidade falsa e ilusória”, explica o diretor. O espetáculo fica em cartaz às terças e quartas, às 19h, até 5/9. R$ 40.

Uma peça para dois

Com direção de Delson Antunes e Andre Murta e Carla Nagel no elenco, a peça é uma das 30 obras da fase experimental de Williams

O texto de Tennessee Williams, escrito em 1973, está em cartaz no Teatro Maison de France (Av. Pres. Antônio Carlos, 58 – Centro; Tel.: 2544-2533). Com direção de Delson Antunes e Andre Murta e Carla Nagel no elenco, a peça é uma das 30 obras da fase experimental de Williams. A história mostra dois irmãos atores que encenam uma peça precariamente, são mal recebidos e abandonados pelo público, e precisam lidar com o fracasso e a solidão. Sex. e sáb., às 19h30. Dom., às 18h. R$ 70 e R$ 80 (sáb/dom). Até 30/9.

Os inocentes de Ipanema

O espetáculo que tem no elenco Rita Luz, Jefferson Jima, Susana Savedra e Leonardo Gutierrez, brinca com o imaginário, propõe questionamentos e se liberta dos padrões convencionais de família

A súbita morte de uma matriarca, moradora de Ipanema, abala toda a estrutura da família, que não convivia há 20 anos. Esta é a história da peça que está em cartaz no Castelinho do Flamengo (Praia do Flamengo, 158; Tel.: 2205-0655) às sex. e sáb., às 19h e dom., às 18h. Com texto e direção de Frabrisio Coelho, o espetáculo que tem no elenco Rita Luz, Jefferson Jima, Susana Savedra e Leonardo Gutierrez, brinca com o imaginário, propõe questionamentos e se liberta dos padrões convencionais de família. R$ 30. Até 30/9.