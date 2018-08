Brasileiro irá ilustrar 'Prodigy', HQ da Millarworld publicada pela Netflix

O desenhista brasileiro Rafael Albuquerque, conhecido pelo seu trabalho em quadrinhos da DC Comics como Vampiro Americano e Besouro Azul, irá assinar a nova HQ que será lançada pela Netflix no selo Millarworld. Com roteiro escrito por Mark Millar, Prodigy será lançada no próximo dia 5 de dezembro.

Prodigy vai contar a história de Edison Crane, bilionário que é o homem mais inteligente do mundo. Vencedor do prêmio Nobel, compositor brilhante e um atleta de alta categoria, Crane é acionado por governos do mundo todo quando problemas aparentemente impossíveis surgem. Ele então parte em diversas aventuras ao redor do globo, sempre tentando saciar sua sede por conhecimento.

"Edison Crane é de longe o melhor personagem que eu criei na minha carreira e estou muito feliz que meu amigo, o gênio Rafa Albuquerque, vai desenhar essa história. Ele é um dos melhores artistas do mundo e mal posso esperar para compartilhar isso com todos vocês. Estamos muito orgulhosos desse trabalho", disse Mark Millar.

Essa será a segunda produção da Millarworld que será lançada pela Netflix neste ano. Em junho, The Magic Order se tornou a HQ original mais vendida nos Estados Unidos nos últimos 20 anos.