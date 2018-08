Adnet lidera indicações em prêmio da música brasileira

Dividido em 36 categorias, com 80 finalistas, o Prêmio da Música Brasileira faz hoje sua 29ª edição, com homenagem a Luiz Melodia. Cada premiação é disputada por três finalistas, mas o número de concorrentes não segue a mesma proporção, pois alguns têm mais de um trabalho na briga na mesma categoria.

É o caso de Chico Buarque, que já entra com um prêmio garantido no Theatro Municipal, onde a cerimônia começa às 21h, aberta ao público (com ingressos vendidos a R$ 150) e transmissão ao vivo via TV, pelo Canal Brasil, e internet, pelo canal oficial do Prêmio da Música Brasileira no YouTube.

O cantor e compositor carioca de 74 anos concorre sozinho – ou quase isso – ao prêmio de melhor canção de 2017, com “Massarandupió”, “Tua cantiga” e “As caravanas”. Duas delas são parcerias: a primeira com o neto Chico Brown e a segunda com o pianista e arranjador Cristóvão Bastos. Chico Buarque ainda compôs sozinho a terceira, faixa-título de seu disco mais recente, que concorre a melhor álbum de MPB com “Voz de mágoa”, de Dori Caymmi, e “Mano que zuera”, de João Bosco.

Lazzo, Iza e Liniker ensaiam “Negro gato’”, que cantam hoje à noite no Theatro Municipal

Se já tem pelo menos um prêmio, entretanto, o autor de “As caravanas” pode levar, no máximo, dois troféus para casa.

Com as mesmas quatro indicações, ao todo, o violonista e arranjador Mário Adnet pode sair como o maior vencedor da noite, faturando até três categorias. Em uma delas, concorre ao prêmio de melhor arranjador por dois trabalhos: o disco solo “Saudade maravilhosa”, e “Jobim Orquestra e convidados”, dele e de Paulo Jobim – seu único concorrente é Flávio Mendes por “Danilo Caymmi – Canta Tom Jobim”.

Adnet ainda concorre aos prêmios de melhor DVD e de álbum projeto especial, também pelo trabalho em parceria com Paulo Jobim.

Ao todo, 18 artistas ou grupos concorrem em duas categorias, entre eles Hamilton de Holanda Quinteto e Hermeto Pascoal e Grupo, que competem um com o outro nas categorias instrumentais de grupo e álbum – por “Casa de Bituca” e “No mundo dos sons”, respectivamente. A lista completa dos finalistas pode ser vista no site www.premiodamusica.com.br.

Celebração

Três atrizes vão conduzir a cerimônia, com Leandra Leal abrindo os trabalhos e a dupla Débora Bloch e Camila Pitanga seguindo com a apresentação, que tem roteiro da cantora e compositora Zélia Duncan e cenografia de Gringo Cardia, que afirma ter se inspirado no universo do pintor Rubens Gerchman para ilustrar a homenagem deste ano. “Gerchman mostrava um Rio underground e colorido. Seus trabalhos abordam questões bem atuais, mas com um olhar quase naïf. As cores e alegria das obras dele se comunicam com a música de Luiz Melodia”, afirma Cardia.

João Carlos Coutinho, diretor musical das apresentações de hoje, entre Áurea Martins e Xênia França, que cantam “Juventude transviada”

No palco do Municipal, nove apresentações vão homenagear o cantor do Estácio, morto em 4 de agosto do ano passado, vítima de mieloma múltiplo, espécie rara de câncer, aos 66 anos.

Inicialmente chamado de Prêmio Sharp, devido ao primeiro patrocinador, o Prêmio da Música Brasileira segue a praxe de homenagear artistas vivos e mortos, de forma intercalada, a cada ano.

Fabiana Cozza abre o espetáculo com o manifesto “Ébano”. Outras apresentações solo de composições de Melodia terão Céu (“Salve linda canção sem esperança”), Baby do Brasil (“Magrelinha”) e Alcione (“Estácio, holly Estácio”). Em duetos, Zezé Motta e Sandra de Sá cantarão “Dores de amores”, enquanto Áurea Martins, de 78 anos, fará um encontro de gerações com Xênia França, de 30, cantando “Juventude transviada”.

Em trio, a voz de Pedro Luis se junta ao violão de Yamandu Costa e ao bandolim de Hamilton de Holanda, no choro “Fadas”. Curiosamente, as duas músicas do set list que faziam parte do repertório do homenageado, mas não são de sua autoria, vêm do mesmo compositor. “Quase fui lhe procurar”, que será cantada por Lenine e João Cavalcanti – pai e filho – é de Getúlio Côrtes, 80, assim como “Negro gato”, a cargo de Lazzo, Iza e Liniker, que ensaiaram suas vozes na segunda-feira. A música também foi gravada por Roberto Carlos e Renato e Seus Blue Caps, entre outros.

Zélia Duncan, cantora e roteirista de cerimônia de hoje, acompanha o ensaio dos músicos

Para Iza, de 27 anos, e Liniker, de 23, a referência a Luiz Melodia atravessou “Além de Michael Jackson e Earth, Wind and Fire, meu pai sempre ouviu muito samba-enredo e Luiz Melodia. Certamente, ele vai ficar muito feliz, como eu já estou”, garante Iza, enquanto Liniker destacou a forma espontânea com que os três cantores arranjaram bem os diferentes timbres de suas vozes.

Lazzo também afirmou serem naturais algumas entonações semelhantes ao do homenageado, feitas durante o ensaio. “Já disseram algumas vezes”, garante o cantor baiano de 62 anos de idade e 37 de carreira, que já incluiu em seu repertório canções de Luiz Melodia, como “Juventude transviada” e “Surra de chicote”.

A banda que acompanhará os cantores tem direção musical do maestro João Carlos Coutinho, que também toca o piano, com Rômulo Gomes (contrabaixo acústico e elétrico), João Castilho (guitarra e violão), Pedro Franco (violão, guitarra, bandolim e violino), Xande Figueiredo (bateria), Pretinho da Serrinha (percussão), Alexandre Caldi (sax soprano e flauta) e Jessé Sadoc (trompete e flugel horn).

------

SERVIÇO

29º PRÊMIO DA MÚSICA BRASILEIRA - Theatro Municipal (Praça Floriano, s/n - Cinelândia. Tel.: 2332-9191). Hoje, às 21h, com portões abertos às 20h. Ingressos: R$ 150 (inteira). Vendas no local.