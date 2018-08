A morte como princípio: comédia 'Nossas Mulheres' joga humor surreal sobre amor e amizade

Dois velhos amigos jogam cartas, irritados pelo sumiço de um terceiro com quem haviam marcado – até que ele chega. Atrasado, bêbado e esbaforido, Simão relata que acabara de matar sua mulher, Estela, durante uma briga e clama a Max e Paulo que o ajudem a se esconder e inventem alguma história à polícia – o que o reumatologista Paulo admite, em nome da amizade de 30 anos entre os três, enquanto o radiologista Max se enfurece diante do pedido de cumplicidade no crime.

O choque e o dilema que se seguem dão a partida para o enredo de “Nossas mulheres”, comédia francesa contemporânea em cartaz no Teatro Ipanema, com Márcio Vito e Edmilson Barros se revezando no papel do assassino confesso, além de Isio Ghelman e Edwin Luisi, que interpretam os outros dois amigos.

A trama se desenvolve toda entre as 22h e as 6h do dia seguinte, em uma madrugada na qual os três, além de baterem boca sobre o caso em questão, recolocam em perspectiva as passagens de suas décadas de amizade e lavam roupas sujas que ficaram por anos empilhadas.

“O assassinato é um pano de fundo para deflagrar a relação dos três, a partir de quando ele pede que a gente o ajude. Meu personagem [Max] é extremamente contrário. O outro, do Isio [Paulo], pondera”, resume o ator Edwin Luisi, que, no ano passado, recebeu da produtora Maria Siman o texto do francês Éric Assous – até então inédito no Brasil, o autor de 62 anos e mais de 30 peças já faturou alguns prêmios em seu país, como dramaturgo, roteirista e diretor de cinema, entre os quais o Molière Francophone de 2010, por “Ilusion civil”; o Prêmio da Academia Francesa de Teatro de 2014, por toda sua obra dramática, e o Molière de 2015, na categoria melhor autor francês vivo por “On ne se mentira jamais”.

“A Maria Siman, que é a produtora, foi à França, onde assistiu à peça, se encantou e adquiriu os direitos para encenar aqui no Brasil. Eu já a conheço há muitos anos, mas nunca havíamos trabalhado juntos. Dessa vez, conseguimos, até por uma coincidência, porque eu estava, também há muitos anos, com uma peça atrás da outra e ela já havia tentado pôr ‘Nossas mulheres’ em cartaz, mas não havia conseguido por falta de patrocínio. Coincidiu de conseguir quando eu passei a ter um intervalo”, conta Luisi. “Então, em um telefonema, eu perguntei ‘Maria, quando?’”, acrescenta o artista, de 71 anos de idade e que chega aos 45 de carreira, “desde 1973, ao concluir a Escola de Artes Dramáticas da USP”, com uma bagagem de 25 prêmios de melhor ator, entre os quais dois Molière, dois Mambembe e dois da Associação Paulista de Críticos de Arte.

Com tradução de Beatriz Ittah, a montagem foi ensaiada por dois meses, sob a direção de André Paes Leme e assistência de direção de Anderson Aragon. Usando o relato de assassinato como um ponto de partida surreal, entrou em cartaz no Teatro Ipanema no momento em que eclode uma sequência de casos reais de mortes de mulheres por companheiros, como Simone da Silva de Souza, 25, morta por ciúmes, pelo marido Anderson da Silva, 28, há uma semana, no Complexo do Alemão, na frente do filho de três anos do casal – o marido e um ex-namorado, respectivamente, também são suspeitos de terem matado a advogada Tatiana Spitzner, 29, no mês passado, em Guarapuava (PR), e a cabo da PM do Amapá Emily Karine Monteiro, 29, no último domingo, em Macapá.

Algum medo de que mal-entendidos possam enxergar no texto uma zombaria com crimes graves? Edwin Luisi diz que não há temor em relação a isso. Para o ator, “o humor retrata o que acontece e ressalta a situação. Na peça, se discute o assassinato em si, através do ridículo que vai até um homem chegar a matar a própria mulher, como o Simão”, afirma, acrescentando que o texto “tem algumas reviravoltas em relação às impressões iniciais”, durante o desenrolar da trama.

“É bom discutir e chegar a algumas conclusões”, afirma Luisi, que vai além. “De repente, os personagens começam a falar coisas que estavam presas nas gargantas deles, em relação um ao outro e às relações deles com as respectivas mulheres”, explica o ator, cujo personagem, “um cricri”, vive um casamento em lares separados, por não conseguir conviver com a mulher sob o mesmo teto. “Ao final da madrugada em que se passa a trama, eles chegam a conclusões de que precisam mudar suas relações e suas próprias atitudes, sempre com o olhar do humor”, define.

Além da direção e da produção, os atores encenam “Nossas mulheres” figurinos de Bruno Perlatto e cenografia de Miguel Pinto Guimarães, em projeto gráfico de Daniel de Jesus, sob iluminação de Renato Machado e trilha sonora de Ricco Viana.

SERVIÇO

NOSSAS MULHERES - Teatro Ipanema

(R. Prudente de Morais, 824 - Ipanema; Tel.: 2267-3750). Sáb., dom. e seg., às 20h. Até 24/9. Ingressos: R$ 50. Duração: 80 min. Classificação: Livre