Novo centro de jogos em realidade virtual é uma das dicas de passeios em SP

Reaberto em 2018, o Museu da Energia recebe a mostra 'Onde os Arquivos Despertam', com documentos, fotos e mapas sobre a história da energia e da urbanização de São Paulo. Entre as imagens, uma vista do Centro em 1940. Al. Nothmann, 184, Campos Elísios, 3224-1489. Inauguração: 3ª (14). 10h/17h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 13/10.

Casa do Povo 65 anos

O centro cultural comemora os 65 anos com programação especial espalhada por todos os andares. Entre performances, shows e até um bingo comunitário, a estilista Vicente Perrota conduz, às 17h30, um desfile com roupas e acessórios feitos a partir de materiais de descarte e que questionam o comportamento de consumo no universo da moda. Às 19h, o grupo Jammz organiza uma 'performance-improvisação' com participação do público, animada por hits musicais dos anos 1980 e 1990. R. Três Rios, 252, Bom Retiro, metrô Tiradentes, 3227-4015. Sáb. (11), 13h/22h. Grátis. Inf.: bit.ly/CPovo65

Centro de Esportes Radicais

Em uma área de mais de 38 mil metros quadrados, o espaço está entre as boas atrações da cidade para aproveitar com as crianças durante todo o ano. O local tem minipista de skate em formato de 'U'; playground com brinquedos para crianças de até 12 anos; pistas de pump track para a prática de bicicleta, patins ou patinete; circuito de parkour; ciclovia; pista para caminhada; e mesas com tabuleiro para jogo de damas. Livre. Av. Pres. Castelo Branco, 5.700, Bom Retiro, 3224-9159. 8h/22h. Grátis.

Erdinger Hütt'n

Food trucks, show de rock da banda Apple Rock e apresentações de dança alemã animam a festa de um ano do restaurante 'cabana'. Nos food trucks, opções de comidas típicas alemãs e argentinas. Rod. dos Imigrantes, km 1,5, V. Água Funda, 94710-4425. Sáb. (11), 12h/18h. Grátis.

Festa de Nossa Senhora da Achiropita

Na 92ª edição da tradicional celebração da comunidade italiana, diversas barracas vendem quitutes como antepastos, massas, fogaças, polenta frita e pimentão recheado. R. 13 de Maio, 478, Bela Vista, 3106-7235. Sáb., 18h/0h; dom., 17h30/22h30. Grátis. Até 2/9. Inf.: bit.ly/NSAch92

Voyager

Aberto em julho, o centro de entretenimento reúne games, experiências interativas e simuladores em realidade virtual. Cada ingresso dá direito a uma hora para jogar à vontade. Shopping JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, V. Olímpia. 10h/22h (dom., 14h/ 20h). R$ 59,90/R$ 69,90 (por pessoa). Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br