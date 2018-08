Caderno B: confira dicas de livros

Deuses de dois mundos - O livro do silêncio

O título do escritor PJ Pereira inaugura a coleção Minotauro contando como os guerreiros orixás se reúnem para a mais importante missão do mundo real e divino: salvar os Odús, os príncipes dos destinos. Uma batalha que envolve os dois universos, o humano atual e o mundo dos orixás. Inspirada na mitologia Iorubá, a história, resultante de dez anos de pesquisa do autor, preserva as lendas originais sobre as divindades africanas, com a violência e sensualidade geralmente embutidas nos contos. Planeta, 288 págs, R$ 49,90.

Por assim dizer

O livro será lançado na Estação das Letras no dia 24

O segundo livro de poemas de Elias Fajardo aposta na simplicidade de versos aparentemente soltos, mas que costuram delicadamente situações sobre paixões (“o véu da penumbra/desfaz contornos/de corpos entrelaçados”), relacionamentos (“a família à mesa/saboreia/encontros/e desencontros) ou natureza (“no crepúsculo/espelhos d água/resplandecem”). O livro será lançado na Estação das Letras (R. Marquês de Abrantes, 177/lj. 107 - Flamengo) no dia 24, às 18h, com participação de Ione Mattos e Diana Ferreira. 7 Letras, 168 págs, R$ 48.

Insetos

O texto do dramaturgo Jô Bilac ganha uma interessante edição, onde nas páginas pares vem a história original e, nas ímpares, a adaptada pelo diretor Rodrigo Portella para a encenação que marcou os 30 anos da Cia. dos Atores. A fábula traça paralelos entre os insetos e os dilemas humanos, usando desequilíbrios da natureza como espelho da sociedade. Ao longo das cenas, o leitor-espectador vai percebendo que o convívio, o medo e a manipulação podem levar a um colapso entre os relacionamentos. Cobogó, 184 págs., R$ 40.