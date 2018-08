15 atrações infantis em São Paulo para aproveitar o fim de semana

A Mauricio de Sousa Produções lançou um programa de visitação à empresa. O passeio começa pela exposição 'Linha do Tempo do Mauricio e da MSP'. Em seguida, é exibido um vídeo em que o criador da Turma da Mônica apresenta a empresa, fala sobre o processo de criação e as normas de comportamento. Na sequência, é hora de conhecer os estúdios - com toda a magia que existe no local onde são criadas as historinhas - e também os processos pelos quais uma revista em quadrinhos passa antes de chegar às bancas. O final do passeio ocorre em uma pracinha criada especialmente para o público se divertir. A partir de 6 anos. R. Werner Von Siemens, 111, Lapa, 3864-4780. 3ª, 4ª e 5ª, 10h/14h30. R$ 150. Vendas pelo site: www.visitamauriciodesousa.com.br

O Bourbon Street promove um show para toda a família em comemoração ao Dia dos Pais. A casa abre às 13h para o almoço à la carte. E, às 15h, o grupo Beatles 4Kids sobe ao palco para apresentar as músicas mais conhecidas do quarteto de Liverpool e também um pouco da história da banda - tudo de forma divertida, com brincadeiras, desenhos e animações. Livre. R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (12), 15h. Show: R$ 25/R$ 45 (menores de 5 anos, grátis).

O grupo Palavra Cantada estreia curta temporada do show 'Bafafá', em que a dupla Sandra Peres e Paulo Tatit apresenta canções mais recentes, como 'Cuida com Cuidado', 'Passeio do Bebê' (continuação do já sucesso 'Eu Sou um Bebezinho') e 'Tartaruga e Lobo', além de dois pot-pourri que prometem fazer a plateia dançar bastante. Livre. Teatro Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3223-2090. Sáb. e dom., 11h e 15h. R$ 140/R$ 145. Até 26/8.

Da Cia. do Liquidificador, o espetáculo Vida de Pirata mistura elementos de circo e música ao abordar uma questão: para onde vão os sonhos quando as crianças atingem a fase adulta? Com monstros marítimos, caça ao tesouro e tempestades, uma capitã pirata e sua tripulação vivem aventuras em um navio - e destacam a importância de brincar e sonhar em qualquer idade. 60 min. 4 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Estreia sáb. (11). Sáb. e dom., 16h. R$ 20. Até 16/9.

Com músicas originais de Zeca Baleiro, A Carruagem de Berenice acompanha a história de uma garota de 8 anos que já precisa lidar com algumas situações difíceis - como brigas entre os pais e a morte de seu animal de estimação. A protagonista tem a ajuda da Moça da Carruagem, que a leva para uma aventura sobre tempo, espaço e liberdade de expressão. 55 min. Livre. MuBE Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 4301-7521. Estreia sáb. (11). Sáb., 16h; dom., 11h. R$ 40. Até 14/10.

CIRCO

Circo Turma da Mônica - O Primeiro Circo do Novo Mundo

O espetáculo recebe Dedé Santana como mestre de cerimônias e acompanha uma nova aventura da turminha de Mauricio de Sousa. Na história, o fim do circo ameaça o poder de imaginação das pessoas e, para que as próximas gerações continuem a sonhar, Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão fazem uma viagem no tempo, que promete resgatar os artistas mais talentosos das artes circenses. 140 min. 3 anos. Teatro Opus (720 lug.). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. Sáb. e dom., 11h e 16h. R$ 75/R$ 150. Até 26/8.

MUSEU

Museu da Imaginação

O museu usa os cinco sentidos para conduzir atividades lúdicas e transformar brincadeiras em uma experiência interativa para as crianças. Para o mês dos pais, o local organiza, às quartas-feiras e aos fins de semana, oficinas artísticas com temas como escultura e grafite, sempre às 11h e às 15h - neste sábado (11) e domingo (12), excepcionalmente, também às 16h. Outra novidade é a instalação imersiva 'Descobrindo Van Gogh', que apresenta as obras do artista em salas temáticas - a atração ficará lá até abril de 2019. R. Ricardo Cavatton, 251, Lapa, 2645-7590. 10h/17h (fecha 2ª). R$ 50/R$ 80.

MÚSICA

Peppa Pig Live Tour 2

Inspirado no desenho animado britânico, o show musical 'Brincando de Ser Grande' conta com canções, cenários e outros elementos da série. O velho oeste, o espaço intergaláctico, uma ilha de piratas e até uma viagem à Lua farão parte das aventuras de personagens queridos entre as crianças, como Peppa, George, Zoe Zebra e Danny Dog. 60 min. Livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. (11), 16h; dom. (12), 11h e 16h. R$ 30/R$ 80.

SHOPPING

Dinos Experience

Mais de 20 réplicas de dinossauros em tamanho real compõem o espaço, que inclui uma exposição interativa com área de escavação, apresentando o trabalho dos paleontólogos, e espetáculo (70 min.) com 'dinossauros' em movimento, como um filhote de Triceratops e sua mãe. Recomenda-se chegar meia hora antes da apresentação para aproveitar as instalações. Livre. Shopping Eldorado. Estacionamento. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3900-3288. 5ª e 6ª, 20h; sáb., 18h e 20h; dom., 16h e 18h. R$ 40/R$ 120. Até 19/8. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

TEATRO

Contos Partidos de Amor

O musical infantojuvenil retoma histórias de amor e ciúme presentes na obra de Machado de Assis. Com direção de Duda Maia, a montagem foi inspirada no poema 'Círculo Vicioso' e nos contos 'A História de uma Fita Azul' e 'To Be or Not To Be'. 50 min. 6 anos. CCBB (140 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 6ª, 11h; sáb., 11h e 15h. R$ 20. Até 18/8.

O Cravo e a Rosa em: Confusão no Jardim

O espetáculo aborda o romance inocente entre o Cravo e a Rosa, personagens de um jardim fantástico. Na história dirigida por Alexandre Battel, o público aprende valores como amizade, companheirismo e afeto. 50 min. Livre. Teatro Paiol Cultural (210 lug.). R. Amaral Gurgel, 164, V. Buarque, 3337-4517. Dom., 15h. R$ 40. Até 26/8.

Cruella - Um Novo Musical

Com roteiro de Tati Caruso e Jorge William Timóteo, o espetáculo musical retrata uma nova versão da vida de Cruella, famosa vilã dos cinemas. Na história, a menina Ella cresce e se torna uma grande estilista, mas muda seu jeito de ser após sofrer algumas decepções. 60 min. Livre. Teatro Dr. Botica (249 lug.). Shopping Metrô Tatuapé. R. Dr. Melo Freire, s/nº, 97444-3515. Sáb. e dom., 20h. R$ 40. Até 9/9.

Elisa e os Cisnes Selvagens

Do grupo Teatro Por Um Triz, o espetáculo usa técnicas do teatro de sombras e personagens em papel. A história explora temas como intolerância e respeito. 50 min. Livre. Teatro João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sáb. e dom., 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 26/8.

Lá Dentro Tem Coisa

No dia em que completa 9 anos, Isabel enfrenta um difícil dilema ao sair de casa sozinha pela primeira vez: de um lado, o medo do desconhecido; de outro, a coragem de buscar o novo. Assim começa a história do musical infantojuvenil, baseado no projeto 'Partimpim', de Adriana Calcanhotto. Em cena, o elenco canta ao vivo nove músicas, oito delas do disco 'Adriana Partimpim'. 60 min. 6 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, piso 2, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 30/9.

Pequena Magdalena

Baseado na trajetória da pintora mexicana Frida Kahlo, o espetáculo tem enredo que se passa na véspera do Dia de Los Muertos (correspondente ao Dia de Finados no Brasil). Nele, a menina Magdalena, depois de causar um acidente, tem a difícil tarefa de salvar a festividade, com a ajuda do amigo Miguel. 55 min. 5 anos. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 40. Até 30/9.