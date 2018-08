Kylie Jenner se vestiu como uma Barbie para sua festa de 21 anos

Empresária, estrela de reality show, fenômeno das redes sociais, fashionista, lançadora de tendências e quase bilionária: essa é Kylie Jenner, que completa 21 anos nesta sexta, 10.

Para celebrar o seu aniversário, a jovem primeiro fez um jantar para a família e amigos íntimos e depois uma grande festa que contou com a presença de personalidades como Cara Delevingne, Bella Hadid, Winnie Harlow, The Weeknd e, claro, todo o clã Kardashian/Jenner.

E, a julgar pelas suas produções e pela peruca platinada que foi presa em um rabo de cavalo baixo que batia em seu quadril, o tema da noite era Barbie (e também pelo topo do bolo, que era uma boneca com o mesmo look de Kylie e que parecia ter festejado a noite toda.)

No primeiro compromisso, a jovem usou um vestido de cetim rosa vibrante com ombreiras e recorte na cintura. O modelo foi criado por Peter Dundas. Nos pés, ela usou sapatos com amarração da marca Olgana Paris.

Para a festa, ela optou por visual ainda mais chamativo com macacão feito sob medida pela grife LaBourjoisie. A peça, que foi criada em parceria com a stylist Jill Jacobs, foi feita com 70 mil cristais Swarovski. Para completar, ela estava com clutch redonda de cristais rosa Marzook e scarpins Louboutin.

E suas irmãs seguiram o mesmo tema Barbie na hora de se vestir (com exceção de Kendall, que preferiu um tubinho de látex preto da marca australiana Bec + Bridge).

Kim Kardashian foi com um vestido pra lá de sensual rosa pink com recorte no estômago feito sob medida pela Yeezy, grife de seu marido Kanye West. Kourtney optou por mini vestido roxo brilhante da La Perla e Khloé estava com conjunto de top, calça e capa prateados.