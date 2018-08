Após 4 meses, Simaria retorna aos palcos em show com Simone

Afastada dos shows desde o mês de abril por conta de uma tuberculose ganglionar, a cantora Simaria retornou aos palcos ao lado de sua irmã, Simone, na noite da última quinta-feira, 9, no Espaço das Américas, em São Paulo.

"Que alegria reencontrar nossos fãs amados, amigos e pessoas que me enviaram tantas energias positivas durante meu afastamento", comemorou a cantora em seu Instagram.

"Sempre soube que Deus está ao nosso lado, mas essa noite sentimos a presença dele ainda mais forte e, com certeza, fez com que esse dia se tornasse um dos mais especiais de nossas vidas. ... Esse show foi apenas o começo de uma nova fase. Com certeza, uma fase ainda mais forte", prosseguiu.

O show também contou com uma participação especial do padre Fábio de Melo, que cantou as músicas Era Uma Vez e Ninguém Explica Deus com a dupla