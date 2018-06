Soprano lança álbum dedicado a Vivaldi

Desde o momento em que surgiu para o mundo da música, ao fazer sua estreia no Festival de Salzburgo, em 2010, a soprano Julia Lezhneva, que foi durante anos protegida de Kiri Te Kanawa, conseguiu um feito cada vez mais raro no mundo da internet: fechou um contrato de exclusividade com o selo Decca, pelo qual acaba de lançar um CD com o Gloria, de Vivaldi, ao lado de Franco Fagioli e Diego Fasolis. O álbum se soma a uma discografia já impressionante, na qual se destacam Alleluia, no qual une Händel, Vivaldi, Porpora e Mozart; o álbum com peças de Rossini, Vivaldi e Bach; ou a redescoberta de um compositor como Carl Heinrich Graun. Com toda uma carreira ainda pela frente, ela já impressiona pela escolha de repertório (e os diálogos que sugere), mas em especial pela versatilidade de uma intérprete que do virtuosismo mais diabólico é capaz de nos levar em direção ao lirismo mais tocante.