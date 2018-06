Príncipe George brinca com arma de brinquedo e divide opiniões

Uma foto do príncipe George segurando uma arma de brinquedo tem dividido opiniões nas redes sociais. Ao lado de sua mãe, Kate Middleton, no Maserati Royal Charity Polo Trophy, evento realizado no último domingo, 10, no Beaufort Polo Club, em Tetbury, na Inglaterra, George aparece junto a outros garotos brincando com uma pistola de brinquedo.

Algumas pessoas utilizaram as redes sociais para criticar a brincadeira do pequeno, por envolver um artefato vinculado à violência. Consequentemente, inúmeras outras postagens foram publicadas defendendo o brinquedo de George, acreditando não se tratar de nada demais.

"Não é uma piada quando pessoas perdem suas vidas porque seus filhos pensavam que estavam brincando com uma arma de brinquedo e era uma arma real!", escreveu uma usuária. Outro ironizou as críticas: "Príncipe George brinca com uma arma de brinquedo e pessoas que deixam que seus filhos joguem Call of Duty game de tiro não estão felizes".