Isis Valverde se casa com André Resende usando vestido bordado à mão

Neste domingo, dia 10, Isis Valverde se casou com o modelo André Resende em uma cerimônia realizada em um sítio em Guaratiba, no Rio de Janeiro. Para o grande dia, a atriz escolheu um vestido estilo tubinho com sobressaia feito de gazar e organza e confeccionado pela estilista Helo Rocha para o Atelier Le Lis Blanc.

O modelo demorou três meses para ser feito e teve que passar por vários ajustes, já que Isis está grávida de quatro meses. Os bordados do vestido foram feitos à mão pelas artesãs do Ateliê Natalia Rios, que fizeram um trabalho com contas e aplicações de flores.