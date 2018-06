Festival francês começa hoje celebrando 101 anos de nossa produção animada

Tem Brasil por todo lado na Meca da animação, Annecy, cidadezinha dos alpes franceses, cujo festival anual abre suas portas, a partir de hoje, para os 101 anos de experiência do cinema nacional com desenhos, filmes em massinhas, clipes com bonecos de látex e afins. Tem até produção pernambucana feita com areia de praia na seleção brasileira do evento, que segue até o dia 16 de junho: “Guaxuma”, de Nara Normande.

O longa “Tito e os pássaros”, é de Gustavo Steinberg, Gabriel Matioli Yazbek e André Catoto Diaspart

Na vitrine principal do festival, a de longas-metragens, nossa representação fica por conta de “Tito e os pássaros”, dirigido a seis mãos por Gustavo Steinberg, Gabriel Matioli Yazbek e André Catoto Diaspart. É a história de um garoto em luta contra uma doença causada por sustos, uma moléstia alimentada pelo medo. Tanto “Tito e os pássaros” quanto “Guaxuma” já estão garantidos no cardápio do Anima Mundi, que acontece no Rio de 21 a 29 de julho e, em São Paulo, de 1 a 5 de agosto.

Além da presença na competição principal, oito produções brasileiras participam nas demais categorias. Tem “Guaxuma”; “Garoto transcodificado a partir de fosfeno”, de Rodrigo Faustini, e, “Almofada de penas”, de Joseph Specker Nys, competindo na categoria curta-metragem.

Há episódios de séries como “Angeli the Killer”, de Cesar Cabral, e “Irmão do Jorel”, de Juliano Enrico, indicados na categoria TV Films. E, na categoria filmes comissionados, concorrerão “A troca” e “Leica - Everything in black and white", ambos de Mateus de Paula Santos; e “DayOne - Sunshine", de Guilherme Marcondes.

Annecy 2018 terá ainda dois vencedores recentes do festival, levando um novo projeto juntos para apresentação no International Animation Film Market (Mifa): é o longa “The foreigner”, dirigido por Luiz Bolognesi (de “Uma história de amor e fúria”) e produzido por Alê Abreu (de “O menino e o mundo”, indicado ao Oscar em 2016).

Em seu rol de longas em concurso, Annecy importou do Festival de Berlim a dolorosa crônica sobre amadurecimento “Vírus tropical” (coprodução entre Colômbia e Equador) e trouxe de Cannes a fantasia “Mirai”, de Mamoru Hosoda.

* Roteirista e presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro