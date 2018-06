Filmes independentes ocupam lona cultural

Diante de um mercado que praticamente não dá espaço para diretores jovens e independentes, duas cineastas decidiram criar um espaço próprio para divulgar seus filmes. Assim nasceu a “1ª Mostra de Produções Independentes”, iniciativa de Karen Lavine e Yasmim Dias que acontece hoje, entre 14h e 20h, na Lona Cultural Carlos Zéfiro, em Anchieta. “Estávamos empolgadas para divulgar nossos documentários e percebemos a dificuldade de conseguir uma brecha num festival de cinema. Então decidimos fazer o nosso evento para dar vez aos que também queriam mostrar seus conteúdos e não tinham essa oportunidade. No início pensamos em algo pequeno, não esperávamos ter toda essa visibilidade”, conta Karen, animada.

Produção paulista 'Carroça 21' está entre os filmes da mostra

O evento, que tem entrada franca, vai exibir 24 produções vindas de vários estados. “Nas primeiras semanas de inscrições, não tivemos muito retorno, ninguém tinha se interessado e fiquei bem desmotivada. Nos empenhamos mais na divulgação e, pouco tempo depois, choveu inscrição! Tivemos 214 produções, estou bem feliz com o resultado”, conta a diretora da mostra. Para selecionar entre tantos filmes, com temas tão diferentes, Karen usou como critérios o conteúdo, a qualidade técnica e o contexto da história. “Observamos principalmente se o roteiro seria atrativo para o público, se áudio e imagem eram bons e se o contexto se inseria no Rio. Tivemos, por exemplo, um curta muito bom, mas que tratava de uma cultura específica de outro estado, então não o incluímos, pois as pessoas não se identificariam”, explica. Karen está na mostra com seu “Entre caixotes”, documentário que traz uma reflexão sobre os direitos e o abandono de animais domésticos. Yasmim, que assina a coordenação do evento, apresenta “Marias”, que mostra cinco mulheres que sofreram relacionamentos abusivos.

Entre as outras produções programadas na lona da Zona Norte, estão “Os Insênicos” (BA), sobre um grupo de teatro com 16 atores portadores de transtornos psíquicos; “Patinhos” (RJ), que aborda um drama familiar entre três gerações de mulheres; “Intervenção” (GO), que mostra um dia na vida de um motoboy da periferia de uma metrópole devastada pela guerra contra as drogas; e “Carroça 21” (SP), onde Maura, mãe de sete filhos, cata material reciclável para sobreviver enquanto sofre com a invisibilidade e preconceitos diários.

Serviço

1ª Mostra de Produções Independentes - Lona Cultural Carlos Zéfi ro (Estrada Marechal Alencastro, 4113 - Anchieta; Tal.: 21480813). Hoje, das 14h às 20h. Entrada franca.