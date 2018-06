Ethan Hawke será homenageado no momento em que encarna o lendário Pat Garett

Sempre que o Dia dos Namorados se aproxima, Ethan Hawke vem à mente dos cinéfilos pela sua colaboração preciosa à representação do romantismo nas telas na trilogia iniciada por ele e pelo diretor Richard Linklater em 1995, com “Antes do amanhecer”. Na terça, dia 12 de junho, vai ter muito casal de mãos dadas revendo a lábia que ele gasta para conquistar Julie Delpy. Mas, este ano, lá fora, não é a porção romântica do ator texano de 47 anos que mais vem despertando atenções e sim sua produtividade – de janeiro a dezembro, sempre tem algo novo com ele estreando -, sua diversidade de papéis – está em cartaz agora no Brasil como um matador de aluguel em “Um dia para viver” – e sua maturidade em cada papel que assume.

Esta ficou mais clara para Hollywood com seu desempenho em “First reformed”, um thriller do cultuado Paul Schrader (diretor de “A marca da pantera”; roteirista de “Taxi Driver”) no qual Hawke, de batina, vive um capelão militar. Em sua estreia nos Estados Unidos, a imprensa americana foi unânime ao afirmar: é um desempenho digno de Oscar. E, de carona nesse prestígio, uma das mais respeitadas mostras de cinema da Europa, o Festival de Locarno, na Suíça, resolveu dar a ele um prêmio honorário em sua 71ª edição, que vai de 1 a 11 de agosto.

Ethan Hawke no papel do capelão militar cujo filho morreu em combate em “First reformed"

No evento suíço, ele vai exibir “Blaze”, seu novo trabalho como diretor, que deu a Ben Dickey o prêmio de melhor ator no Festival de Sundance, em janeiro, pelo papel de um músico caipirão. “A primeira vez que eu pisei em um festival de cinema, tinha uns 19 anos, era verde... verde na profissão, e tive a tarefa de representar ‘Sociedade dos Poetas Mortos’ para uma plateia de japoneses. Tudo o que eu tinha para dizer era o quanto era legal ter trabalhado com Robin Williams, de quem eu sinto muita saudade. Acho que agora eu já tenho mais a dizer... Já estou grisalho, virei pai, dirigi filmes. A gente cresce”, disse Hawke em um encontro no Festival de San Sebastián, na Espanha, quando exibia “First reformed” no circuito europeu. “Faço filme desde garoto, dos meus 14 anos e, quase sempre, são filmes mais alternativos, muito pessoais, com uma coisa ou outra mais comercial. E tudo acrescenta”.

Há quem diga que Hawke vai ao Festival de Veneza (29 de agosto a 8 de setembro) concorrer ao prêmio de atuação pela maneira atormentada como interpreta o lendário pistoleiro Pat Garrett em “The kid”, um western dirigido pelo ator Vincent d’Onofrio, sobre a morte de Billy The Kid. Quem viu as primeiras imagens, nas mesas de edição de Hollywood, disse que Hawke tem o melhor desempenho de seus 33 anos de carreira, coroados com quatro indicações ao Oscar. Ele concorreu como ator coadjuvante por “O dia de treinamento”, em 2002, e por “Boyhood”, em 2015; e disputou a estatueta como roteirista por “Antes do pôr do sol”, em 2005, e “Antes da meia-noite”, em 2014.

“No cinema, você precisa aprender a lidar com o fracasso para saber lidar bem com o sucesso. E por mais que você queira seguir fazendo filmes autorais, é importante valorizar uma produção mais comercial, de dignidade, que dê dinheiro. Nesse mercado, a liberdade se conquista com acertos de bilheteria. Já estrelei alguns e já fiz muito fracasso”, disse Hawke, que em “Um dia para morrer” encara uma facção criminosa para proteger uma agente da Interpol jurada de morte. “Filmes de ação com atores como eu têm um diferencial saboroso: ao contrário das certezas que você tem quando está diante de astros do gênero, como Clint Eastwood, com gente franzina como eu, tudo é surpresa. Você nunca sabe se meus heróis vão acertar os tiros ou ganhar a briga”.

Desde 1985, quando fez “Viagem ao mundo dos sonhos” (“Foi um fiasco de dar vergonha, porque ninguém queria ver crianças voando”, ironiza o ator), Hawke vem colecionando experiências com grandes diretores, como o mexicano Alfonso Cuarón (“Grandes esperanças”), o americano Sidney Lumet (“Antes que o Diabo saiba que você está morto”) e o francês Luc Besson (“Valerian e a cidade dos mil planetas”). Agora é a vez de Schrader, que escalou o astro para viver um padre ligado às Forças Armadas, cujo filho morreu em combate. Ele é procurado por uma jovem (Amanda Seyfried) cujo marido está envolvido em ações de terrorismo ambiental, colocando a fé do sacerdote em xeque.

“Cada filme vai te mostrando novas formas de ser e novas verdades sobre nós mesmos. Quando comecei, apostava no naturalismo, acreditando que todos os personagens têm de ser como você. Aí você pega um Hamlet ou passa por um filme de Linklater, e tudo se desmonta”, disse Hawke. “Eu só espero um dia fazer algo na América Latina, pois gosto muito da energia que o cinema de vocês tem. Ele é autêntico, autoral, vivo”.

*Roteirista e presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro (ACCRJ)