Samara Felippo dá dicas para mães que querem manter cabelos cacheados dos filhos

A atriz Samara Felippo defende que as mulheres de cabelo crespo e cacheado assumam a cabeleira natural e escreveu um relato em seu Instagram nessa quarta-feira, 6, para incentivar as mães a terem a mesma postura com seus filhos.

"Existem alguns principais e importantes fatores para que uma menina/menino com cabelo crespo/cacheado ame seu cabelo. No caso, tenho duas meninas. Nos meninos costumam raspar. Deixe que eles decidam, ofereça escolhas para o seu filho", escreveu Samara.

Em seguida, deu uma lista de dicas para ensinar as crianças a valorizarem seus cabelos naturais. "Com amor e força de vontade, criamos crianças seguras de si, empoderadas e respeitando o próximo!", disse.

Ela discute muito sobre a causa desde que teve duas filhas com o jogador de basquete Leandrinho. Recentemente, ela criticou um vídeo da youtuber Kéfera por causa do tema.

"Por mais difícil que ainda seja, ache referências que eles possam vir a admirar. Onde eles se reconheçam. Cantoras, atrizes, personagens de desenhos, filmes, músicas, aponte em propagandas, nas revistas, youtubers. Leia histórias de personagens africanos. Existem muitas", sugeriu.