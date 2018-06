'O spin off do mito', destaca crítica sobre 'Édipo Rei, um acidente mitológico'

Spin off quer dizer rotação desligada, mas o seu significado é tomado como derivagem ou derivado de algo, ou seja, desenvolver ou aperfeiçoar alguma coisa que já foi criada. É o termo que se associa sobretudo aos seriados quando se produzem narrativas que expliquem algum personagem ou mesmo a própria história. E a paródia, ao se derivar de um original, para tratá-lo com humor também é um forma de spin off . “Édipo e o Rei, um acidente mitológico”, em cartaz no Teatro dos Quatro, quer contar a gênese do mito filho/mãe/pai/assassinato/incesto em tom de total comédia.

A autora Laura Rissin se inspira no besteirol, gênero importante na historia da dramaturgia carioca, que apresenta de forma absurda e ilógica situações políticas. Usando o ritmo e o tom das tragédias gregas – o coro de abertura é um poema rimado, compassado – Laura consegue, sem usar gírias ou qualquer recurso de linguagem coloquial, colocar humor no tratamento formal da segunda pessoa do plural. Com esse caminho, Laura aproxima a dureza e profundidade da tragédia, apoiada sempre no discurso com os fatos e os diálogos em um ritmo de vaudeville como na cena do encontro entre Édipo e Laio, com esse fazendo xixi no rio.

Verônica Reis e Francisco Vitti interpretam Jocasta e Édipo nesta montagem

A direção de Adriano Coelho consegue movimentar os atores principais, a utilização do coro como coro e dos seus integrantes nos papéis de apoio, com um tom que é farsesco, necessário à proposta de paródia, mas sem ridicularizar, exagerar nos trejeitos e sem cair no gestual over para provocar risadas. É a paradoxal a proposta de transformar a maior das tragédias, a que nos funda como sujeitos afetivos, em algo leve, mas ao optar pela natural comicidade dos atores o efeito conseguido pela direção é não a gargalhada estrepitosa, mas o bom sorriso que se consegue com o humor inteligente.

Os protagonistas são interpretados por Francisco Vitti (Édipo), Gabriela Rosas/Verônica Reis (Jocasta), José Karini/Rodrigo Candelot (Laio) e Beto Bruno (Creonte). O coro é formado por Breno Motta, Cadu Libonati/ Hugo Lobo e Ranther Melo que assumem em rodízio os papéis de apoio. Verônica Reis, experimentada na Cia de Atores de Laura, faz a Jocasta- rainha- com ares da mulher mimada e aborrecida quando é contrariada, de forma bastante eficiente, o que leva ao sentido da peça. Rodrigo Candelot compõe um Laio que prende atenção pelo falso tom sério que é necessário à composição de um rei herói revisto no besteirol.

Os figurinos de Lessa de Lacerda são evidentemente fruto de pesquisa e se adequam ao que se objetiva no espetáculo: é Édipo sim, com incesto, com profecia, mas um Édipo que não ficou velho. As cores fogem do tradicional branco das batidas túnicas do carnaval. A paleta de cores, com os tecidos tingidos – aí, sim, como se fazia na Grécia Antiga - permitem dimensionar os personagens: rei e rainha mais elaborados; Édipo um forasteiro simples e com o corpo jovem em exibição para despertar o desejo que é necessário à realização do incesto.

A nova explicação do mito carnavaliza os horrores a que somos submetidos pela ideia de querer matar o pai para ficar com mãe. Em “Édipo e o Rei, um acidente mitológico” a leveza da paixão é o tom dado, mas que, como em todo o spin off , só pode explicar a história. Jamais refazê-la.

Serviço

“Édipo e o Rei, um acidente mitológico” Teatro dos Quatro (R. Marquês de São Vicente, 52 - Gávea; Tel.: 2239-1095) Sex.e sáb., às 21h; Dom., às 20h De R$ 30 a R$ 70 Classifi cação: 14 anos Até 15/7