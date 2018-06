New York Times louva contos de Machado de Assis

Em crítica publicada na edição de ontem, o “New York Times” exalta vivamente a coletânea “The collected stories of Machado de Assis” (Liveright Publishing), que reúne os 76 contos do escritor brasileiro publicados em vida e será lançada semana que vem nos Estados Unidos, incluindo “O alienista”, “O espelho” e “A cartomante” .

No texto intitulado “Um mestre da narrativa do Brasil do século XIX, herdeiro dos grandes e inteiramente sui generis”, a resenhista Parul Sehgal se refere a Assis como um autor “camaleônico, teimosamente inclassificável”.

Sehgal observa que, no prefácio à obra, o crítico Michael Wood, da Universidade de Princeton, destaca as comparações díspares já feitas sobre Machado: para Stefan Zweig, era a resposta brasileira à Emily Dickens; para Allen Ginsberg, outro Kafka; Philip Roth o comparou a Becket; outros citam ainda Borges, Joyce, Poe, Nabokov e Calvino.

Autor é chamado de ‘mestre da narrativa, herdeiro dos grandes e inteiramente sui generis'

“O que é isso? Que espécie de escritor suscita definições tão arrebatadas e descontroladamente inconsistentes? Que escritor pode aparecer em fantasias tão diferentes?”, diz Sehgal.

A crítica afirma que os contos “não estão à altura” dos cinco romances que “solidificaram a sua reputação” entre “Iaiá Garcia” (1878) e “Memorial de Aires” (1908). Mesmo assim, diz, oferecem “um ponto de vista diferente e vantajoso, especialmente para leitores que desejam olhar para a vida ao lado da arte”.

A coletânea, de acordo com a autora, “revela o arco da carreira de Machado de Assis, das histórias de amor sem rodeios aos trabalhos cerebrais e imprevisíveis do final da carreira”.

O texto afirma ainda que suas histórias “pulsam com vida”. Sehgal diz que um dos temas que mais “fascinam” o autor é a feminilidade e as regras estritas regendo a vida das mulheres. “Como peças de xadrez, as bem-nascidas senhoras do Rio só tinham autorização para fazer alguns movimentos (Machado era fanático por xadrez), mas tinham tudo a ganhar ou a perder”.

A resenha destaca que “uma característica curiosa das histórias de Machado de Assis é que o Brasil esteja tão ausente”. Há poucos marcos ou menções ao clima, diz Sehgal, embora alusões a grandes nomes da literatura, a exemplo de Molière e Goethe, estejam presentes. “Como seus personagens, Machado era uma criatura literária; a tinta corria em suas veias”, afirma, acrescentando que isso dava à obra “uma sensação notavelmente aberta, cosmopolita”.

Uma das “persistentes frustrações” com os escritos do autor brasileiro, ainda segundo a crítica, é “sua recusa em escrever mais explicitamente sobre a escravidão”. Mesmo assim, considera que a escrita de Machado “é sempre sobre libertação à sua própria maneira, o que, para ele, começa com a liberdade — com a obrigação — para pensar. Poucos escreveram com tanto afeto sobre ideias, como se elas fossem pessoas reais”.

A conclusão do texto diz que, para Machado de Assis, “a sua identidade e os contornos do seu mundo não são formados só por suas circunstâncias, mas por aquilo que você habitualmente pensa. Você é o que contempla, então escolha sabiamente. Estas histórias são um lugar espetacular para começar”.

Esta não é o primeiro artigo elogioso ao escritor no mais famoso jornal do mundo. Em 1998, por ocasião do lançamento de “Dom Casmurro” e “Memórias póstumas de Brás Cubas” nos Estados Unidos, ele foi chamado de o “mais importante autor na história da América Latina” pelo professor da Universidade de Yale David Jackson, com direito à chamada na capa. Já em 2008, no centenário de sua morte, uma reportagem de Larry Rohter o definiu como “um gênio injustamente negligenciado”.