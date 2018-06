Longa com Charlotte Gainsbour é uma das mais esperadas atrações da nova edição do Festival Varilux

A clamada no último Festival de Sundance por seu desempenho no filme-catástrofe “I think we’re alone now”, laureado lá com o Prêmio Especial do Júri, Charlotte Gainsbourg sempre arruma uma vaga para falar inglês, língua de sua mãe, a cantora Jane Birkin, mas não abre mão de atuar em francês, quase sempre em produções de natureza autoral. É sua forma de manter vivo um dos legados de seu pai, o cantor Serge Gainsbourg (1928-1991), com quem ela, aos 13 anos, gravou a polêmica canção “Lemmon incest”.

A aposta nos valores da França, segundo lar desta atriz e cantora nascida em Londres há 46 anos, faz dela a estrela de projetos de prestígio como “Promessa ao amanhecer”, uma das mais esperadas atrações do Festival Varilux 2018, iniciado ontem em 63 cidades brasileiras, incluindo o Rio de Janeiro.

O drama de época sobre o amor materno, dirigido por Eric Barbier, fez sucesso no circuito europeu e, somente na França, foi assistido por 870 mil pagantes

Tem sessão deste drama de época sobre a dimensão poética do amor materno, dirigido por Eric Barbier, hoje, às 14h30, no Estação Net Gávea. Amanhã, sábado, tem mais duas projeções de “La promesse de l’aube” (título original): às 18h, no CineStar Laura Alvim, e às 21h15, no Espaço Itaú. Sucesso na Europa, ele foi visto por 870 mil pagantes só na França.

“As pessoas devem me achar masoquista pois aposto sempre em filmes de muita dor, com personagens que agonizam, mas eu gosto de representar a resistência que todos temos. E já não sou mais uma garota. A cada aniversário que faço, fico me perguntando se algum diretor ainda vai se interessar por mim. Agora, pelo menos, ainda estou na idade de viver mães de família”, ironizou Charlotte em entrevista em Cannes ao JB, citando seu apreço pela MPB, em especial por Caetano Veloso. “A música brasileira tem pérolas que eu ouço sempre. Minha mãe já cantou aí no Rio algumas vezes. Cantou até o ‘Leãozinho’, do Caetano”.

Em “Promessa ao amanhecer”, que rendeu a ela uma indicação ao César (o Oscar francês) de Melhor Atriz, Charlotte mergulha na literatura de Romain Gary (1914-1980), a partir de escritos autobiográficos do autor, desde a sua infância na Polônia até as suas aventuras pelo mundo como aviador. Pierre Niney interpreta o escritor e Charlotte vive Nina, sua mãe. É a força dela, em seu amor desmedido, que garante a Romain a chance de sobreviver em meio a uma série de tragédias em território polonês antes da II Guerra Mundial, quando ele se torna um piloto. Nina é uma bênção para Romain, mas soube ser uma maldição em momentos cruciais da vida dele.

“Sempre que eu entro num projeto cinematográfico, tento aprender algo sobre a vida, a partir da leitura que cada realizador faz da realidade, destacando os conflitos mais cotidianos que nos assombram”, disse Charlotte, que tem no currículo o Prêmio de Melhor Interpretação Feminina de Cannes por “Anticristo” (2009). “Já peguei muito diretor maluco. Adoro filmar com Lars von Trier, por exemplo. Mas ainda me surpreendo quando trabalho histórias centradas no afeto”.

Cada vez mais lotado, ano após ano, pela diversidade (e pela qualidade) de sua programação, o Varilux, nossa maratona anual de longas franceses, fica em cartaz até 20 de junho. Há 20 atrações novinhas em folha e um clássico de 1969 (“Z”, de Costa-Gavras, que faz 50 anos em 2019, será revisitado em uma cópia nova) no pacote do evento.

Atrações obrigatórias do Varilux

“Custódia”: Xavier Legrand surpreendeu o Festival de Veneza de 2017 com sua estreia na direção, ao narrar o processo de enfurecimento de um pai de família (Denis Ménochet) depois que sua mulher pede a separação. A dificuldade de ver e de se relacionar com os filhos gera loucura e violência, retratados numa narrativa sufocante, que extrai tensão de cada um de seus 93 minutos;

“50 são os novos 30”: Mãe de “O pequeno Nicolau” na franquia infanto-juvenil homônima, a atriz Valérie Lemercier, uma comediante divertidíssima, aposta na direção para contar a história da reciclagem afetiva de uma mulher de 50 anos (vivida por ela) que volta a morar com os pais;

“O amante duplo”: François Ozon concorreu à Palma de Ouro de Cannes por esta erótica trama de mistério sobre uma guia de museu (Marine Vacth) que se envolve com seu analista (Jérémie Renier), sem saber que ele tem um irmão gêmeo. Cada virada do roteiro é um susto;

“A noite devorou o mundo”: Na linha “The walking dead”, este filme de zumbi, adaptado da literatura de Martin Page, mostra a luta de um jovem para sobreviver a um ataque de mortos que caminham sobre Paris atrás de carne fresca... de gente;

"Gauguin – Viagem ao Taiti": Numa das melhores atuações de sua carreira, Vincent Cassel vive o pintor Paul Gauguin em uma de suas fases mais criativas, profissionalmente, porém mais destrutivas para a sua saúde física e moral;

“A raposa má”: Ganhador do troféu César melhor animação, este desenho fala sobre identidade, ao narrar as peripécias de um bando de animais que resolve fazer uma peça de teatro para explicar as funções de cada um na floresta, e defender novos conceitos de família. É a adaptação de uma HQ sobre valores morais;

Em “A raposa má”, ganhador do César de animação, animais resolvem fazer uma peça de teatro

“O retorno do herói”: Seis anos depois de ter conquistado o Oscar por “O artista”, o galã Jean Dujardin segue sendo uma garantia de sucesso nos cinemas da França quando aposta no riso, o que faz (e muito bem) neste vaudeville do mesmo realizador de “O pequeno Nicolau”, Laurent Tirard. Dujardin vive um militar mentiroso que deserta da guerra a fim de se casar com uma jovem. Mas sua cunhada (Mélanie Laurent) fez a irmã acreditar que o soldado morreu em campo de batalha.

-------------

SERVIÇO

HOJE

Cine Odeon: “Marvin”, de Anne Fontaine - Sessão seguida de debate com o ator Finnegan Oldfield, às 16h45. “Primavera em Casablanca” - Sessão seguida de debate com o diretor Nabil Ayouch e a atriz Maryam Touzani, às 19h20.

Estação Net Ipanema: “O amante duplo”, sessão seguida de debate com o ator Jérémie Renier, às 17h, e “Marvin”, sessão seguida de debate com o ator Finnegan Oldfield, às 19h30.

Espaço Itaú/Sala 4: Sex. - “O poder de Diane”, sessão seguida de debate com o diretor Fabien Gorgeart e a atriz Clotilde Hesme, às 17h, e “Carnívoras”, sessão seguida de debate com os diretores Jérémie Renier e Yannick Renier e a atriz Zita Hanrot, às 19h10.

AMANHÃ

Cine Santa: “O poder de Diane”, sessão seguida de debate com o diretor Fabien Gorgeart e a atriz Clotilde Hesme, às 18h.

Estação Net Ipanema: “Primavera em Casablanca”, sessão seguida de debate com o diretor Nabil Ayouch e a atriz Maryam Touzani, às 16h45, e “Carnívoras”, sessão seguida de debate com os diretores Jérémie Renier e Yannick Renier e a atriz Zita Hanrot, às 19h25.

Espaço Itaú/Sala 4: “Carnívoras”, sessão seguida de debate com os diretores Jérémie Renier e Yannick Renier e a atriz Zita Hanrot, às 17h. “O poder de Diane”, sessão seguida de debate com o diretor Fabien Gorgeart e a atriz Clotilde Hesme, às 19h15.

Instituto Moreira Salles: “Primavera em Casablanca” - Sessão seguida de debate com o diretor Nabil Ayouch e a atriz Maryam Touzani, às 18h.