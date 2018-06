'Foi um mico', relembra Jackeline Petkovic sobre novela da Record

A apresentadora Jackeline Petkovic relembrou um de seus trabalhos como atriz em um comentário publicado no Instagram.O comentário foi feito em uma postagem no perfil da colunista Patrícia Kogut, que dava "nota zero" para os cortes que a Globo tem feito na reexibição da novela Celebridade.

"Sempre fizeram isso... Os números do Ibope são mais importantes, tudo se resume a estar dando retorno financeiro! Não é só a Globo, como todas as emissoras de televisão, SBT, Record, etc...", escreveu Jackeline.

Em seguida, relembrou seus tempos de atriz: "Quem se lembra da novela Metamorphoses, que passou na Record? Não teve um fim! Foi um mico, tanto que muitos atores e atrizes nem colocam em seus portifólios que fizeram parte do elenco dessa novela!"