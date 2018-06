Filho de Cândido Portinari é homenageado na Itália

O professor e escritor João Cândido Portinari, filho único do pintor brasileiro Cândido Portinari (1903-1962), recebeu nesta sexta-feira (8) a cidadania honorária do município de Chiampo, no norte da Itália, terra de origem do pai do artista.

Além disso, a cidade batizou uma escola primária e uma rua com o nome de Portinari. Apesar de o pintor ter nascido em Brodowski, no interior de São Paulo, seus genitores eram imigrantes italianos do Vêneto.

Domenica Torquato era natural de Bassano del Grappa, 90 quilômetros a noroeste de Veneza, enquanto Giovan Battista Portinari era de Chiampo, 85 quilômetros a oeste da capital vêneta. Os dois emigraram para o Brasil para trabalhar em plantações de café.

A fundação Projeto Portinari estuda inclusive realizar uma mostra do pintor na Itália, que só teve uma exposição do artista até hoje, em 1963, em Milão.